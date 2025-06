Drie verwoestende asteroïden kunnen binnen weken de aarde raken: Energie miljoen keer sterker dan Hiroshima!

Goede dingen komen niet in drieën.

Venus verbergt minstens drie stad-verwoestende asteroïden die binnen enkele weken zonder waarschuwing de Aarde kunnen raken, met mogelijk verwoestende gevolgen voordat we kunnen reageren.

“Er zijn momenteel twintig co-orbitale asteroïden [ruimterotsen in de baan van twee hemellichamen] van Venus bekend,” waarschuwden de auteurs in de apocalyptische studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift “Astronomy & Astrophysics.”

Het internationale onderzoeksteam, geleid door Valerio Carruba van de Universiteit van São Paulo in Brazilië, schreef dat ten minste drie van de asteroïden — 2020 SB, 524522 en 2020 CL1 — die samen met onze tweelingplaneet om de zon cirkelen, onstabiele banen hebben die hen gevaarlijk dicht bij de Aarde brengen, volgens de Daily Mail.

Als deze onzekere trajecten slechts licht worden veranderd door een kleine zwaartekrachtverandering of andere kracht, kunnen de asteroïden op een ramkoers met onze planeet worden gezet, volgens de studie.

“De co-orbitale status beschermt deze asteroïden tegen nauwe benaderingen van Venus, maar beschermt ze niet tegen ontmoetingen met de Aarde,” waarschuwden de onderzoekers, volgens de Daily Galaxy.

Carruba en zijn team kwamen tot deze conclusie door imitatie ruimterotsen te gebruiken om een reeks mogelijke uitkomsten over 36.000 jaar te simuleren, waarbij ze ontdekten dat er een aanzienlijke populatie van asteroïden met een lage excentriciteit is — die eerder als onschadelijk werden beschouwd — die richting de Aarde kunnen worden gestuwd door zwaartekrachtverschuivingen en andere factoren.

Om de situatie te verergeren, maken de eerdergenoemde kosmische rotsen’ banen ze bijna onzichtbaar voor detectieapparatuur op Aarde.

Hoewel wetenschappers bij NASA en andere ruimtevaartorganisaties routinematig potentieel gevaarlijke asteroïden in de buurt van de Aarde volgen, kunnen telescopen geen rotsen in een suborbitaal pad met Venus spotten vanwege de schittering van de zon, die hen afschermt als een kosmisch verhullingsapparaat, meldde WION.

Vanwege deze interstellaire blinde vlek zou het Rubin Observatorium in Chili slechts twee tot vier weken hebben om dodelijke asteroïden te spotten, waardoor we weinig tijd hebben als ze op een ramkoers liggen.

Ter referentie, een missie om iets te ontwerpen dat een moorddadige ruimterots kan afbuigen, duurt over het algemeen jaren om te formuleren.

“Lage-e [lage excentriciteit] Venus co-orbitalen vormen een unieke uitdaging, vanwege de moeilijkheden bij het detecteren en volgen van deze objecten vanaf de Aarde,” schreven de auteurs in hun conclusie.

Het zou slecht nieuws zijn als een van deze intergalactische kiezelstenen ons thuis zou raken.

Asteroïden 2020 SB, 524522 en 2020 CL1 hebben een diameter tussen 330 en 1.300 voet, waardoor elk ervan in staat is om hele steden te vernietigen en enorme branden en tsunami’s te veroorzaken, meldde de Daily Mail.

Een inslag zou een krater van meer dan twee mijl breed achterlaten en 1 miljoen keer meer energie genereren dan de atoombom die in 1945 op Hiroshima, Japan, werd gegooid.

Helaas, vanwege de beperkingen van aardse monitoringapparatuur, moeten we misschien naar de sterren kijken voor een oplossing.

“We geloven dat alleen een speciale waarnemingscampagne van een ruimtemissie in de buurt van Venus alle nog ‘onzichtbare’ PHA [potentieel gevaarlijke asteroïden] onder de co-orbitale asteroïden van Venus zou kunnen in kaart brengen en ontdekken,” schreven de auteurs.

Echter, de verantwoordelijken moeten zich haasten, aangezien onderzoekers voorspellen dat de banen van co-orbitale asteroïden onvoorspelbaar kunnen worden in iets meer dan 150 jaar — een oogwenk in de interstellaire tijdschaal.