Uit recent onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt dat het vertrouwen van Nederlanders in de wetenschap licht is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het rapport ‘Vertrouwen in de wetenschap’ laat echter ook een opmerkelijke verschuiving zien: enerzijds is het aantal mensen dat veel vertrouwen heeft in de wetenschap aanzienlijk toegenomen, anderzijds is de groep die weinig vertrouwen heeft eveneens gegroeid.

In doorsnee beoordelen Nederlanders hun vertrouwen in de wetenschap met een 7,5 op een schaal van 1 tot 10, een lichte verbetering ten opzichte van de 7,4 vier jaar geleden. Dit vertrouwen is hoger dan in andere instellingen zoals de rechtspraak, de Tweede Kamer en grote bedrijven.

Afgenomen vertrouwen in de wetenschap

Het percentage Nederlanders dat weinig vertrouwen heeft in de wetenschap is gestegen van ongeveer 10 procent naar 15 procent. Tegelijkertijd is het aandeel van de bevolking dat zeer veel vertrouwen heeft in de wetenschap ook toegenomen, van bijna 21 procent naar 34 procent.

Persoonlijke invloeden

De studie toont aan dat vertrouwen in de wetenschap beïnvloed wordt door persoonlijke factoren zoals politieke voorkeur, opleidingsniveau en spiritualiteit. De resultaten tonen ook aan dat het vertrouwen sterk varieert afhankelijk van het specifieke onderzoeksthema en de aspecten van de wetenschap. Zo is er veel vertrouwen in de wetenschappelijke methode en in de wetenschappers zelf, maar is er weinig vertrouwen in de conclusies die door andere partijen worden getrokken uit wetenschappelijk onderzoek.

Sinds 2012 ondervraagt het Rathenau Instituut elke paar jaar een grote en representatieve groep Nederlanders over hun vertrouwen in de wetenschap en de verschillende facetten daarvan. Aan dit recente onderzoek hebben bijna 8400 mensen deelgenomen.

Verbanden en ontwikkelingen

“De trends en verschuivingen die we observeren zijn van groot belang voor wetenschappers, journalisten en beleidsmakers”, aldus Alexandra Vennekens, onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut. “Het is cruciaal om na te denken over wat onze bevindingen betekenen voor zaken zoals wetenschapscommunicatie en beleid. Op 24 september houden we een symposium over dit onderwerp, georganiseerd in samenwerking met de KNAW.”