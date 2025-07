Archeoloog Ontdekt Overtuigend Bewijs: Echte Locatie Wonder Jezus Onthuld

Een historicus gelooft de locatie van Jezus’ eerste wonder te hebben gevonden

Een historicus is ervan overtuigd dat hij de locatie heeft gevonden waar het eerste wonder van Jezus Christus plaatsvond, en hij heeft nieuw bewijs om zijn bewering te ondersteunen.

De Bijbel biedt beperkte details over het eerste wonder van Jezus, dat zou hebben plaatsgevonden in Kana. Volgens het Evangelie van Johannes veranderde Jezus water in wijn tijdens een bruiloft in het dorp.

“Er stonden daar zes stenen waterkruiken, die de Joden gebruikten voor de rituele reinigingen, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter,” vermeldt het evangelie. “Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de kruiken met water.’ En zij vulden ze tot de rand.”

Het verslag gaat verder, “Vervolgens zei hij: ‘Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze, en de ceremoniemeester proefde het water dat wijn geworden was.”

De overheersende theorie en een nieuwe locatie

De algemeen aanvaarde theorie stelt dat Kafr Kanna, een Israëlisch stadje in Galilea, de werkelijke locatie van Kana was. Pelgrims hebben deze plek lang vereerd, volgens de Katholieke Encyclopedie van 1914.

Maar historicus Tom McCollough beweert dat Kana eigenlijk vijf mijl ten noorden van Kafr Kanna lag, op een locatie genaamd Khirbet Qana, een Joods dorp van 323 v.Chr. tot 324 n.Chr.

McCollough, die tot zijn pensioen in 2017 godsdienst en geschiedenis doceerde aan het Centre College, vertelde aan Pen News dat Khirbet Qana het overtuigendste bewijs tot dusver presenteert.

“Geen enkel ander dorp heeft het geheel aan bewijzen dat zo’n overtuigend geval voor Khirbet Qana maakt,” zei hij.

Belangrijk bewijs uit de tunnels

Het belangrijkste bewijsstuk is een reeks tunnels die door christenen werden gebruikt, gemarkeerd met verschillende kruisen en verwijzingen naar Christus, die meer dan 1500 jaar oud zijn.

“We hebben een groot grotcomplex ontdekt dat door christelijke pelgrims werd gebruikt die kwamen om het wonder van het veranderen van water in wijn te vereren,” aldus McCollough.

Dit complex werd gebruikt vanaf het einde van de vijfde of het begin van de zesde eeuw en bleef in gebruik door pelgrims tot in de 12e-eeuwse kruisvaardersperiode.”

Tijdens zijn opgraving ontdekte McCollough ook een altaar en een plank met een stenen vat. Hij merkte op dat er ruimte was voor vijf extra kruiken, wat overeenkomt met de bijbelse beschrijving van zes stenen kruiken.

Op de muren van het complex onthulde zijn team van archeologen ook verwijzingen naar Kyrie Iesou, een Koine Griekse uitdrukking die ‘Heer Jezus’ betekent.

“De pelgrimsteksten uit deze periode die beschrijven wat pelgrims deden en zagen toen ze naar Kana van Galilea kwamen, komen heel nauw overeen met wat we hebben blootgelegd als het vereringscomplex,” zei hij.

Archeologisch bewijs en de historische waarde van de Bijbel

McCollough gebruikte ook het werk van Flavius Josephus, een Joodse historicus uit de eerste eeuw, om zijn argument te ondersteunen.

“Zijn verwijzingen naar Kana komen geografisch overeen met de locatie van Khirbet Qana en logisch met zijn bewegingen,” voegde hij toe.

“De verwijzing naar Kana in Josephus, het Nieuwe Testament en in de rabbijnse teksten zou suggereren dat het dorp een Joods dorp was, nabij het Meer van Galilea en in de regio van Neder-Galilea.”

McCollough betoogde ook dat Kafr Kanna pas in de 18e eeuw als pelgrimsoord voor Kana werd erkend, wat het katholieke verhaal over de site betwist.

“Op dat moment beheerden de Franciscanen de christelijke pelgrimstochten en faciliteerden ze eerder gemakkelijke doorgang dan historische nauwkeurigheid,” beweerde hij.

Al met al gelooft McCollough dat zijn opgravingen de zaak voor de historiciteit van de Bijbel kunnen versterken, en dat zijn bevindingen “op zijn minst een heroverweging van de historische waarde van Johannes’ verwijzingen naar Kana en Jezus rechtvaardigen.”

“Onze opgravingen hebben aangetoond dat dit inderdaad een bloeiend Joods dorp was, gelegen in het hart van veel van Jezus’ leven en bediening,” zei hij.

McCollough voegde toe, “Voor het Evangelie van Johannes was Kana op sommige manieren de veilige plaats of het operationele centrum van Jezus. Het is een plaats waar hij en zijn discipelen naar terugkeerden wanneer ze weerstand ondervonden in Judea.”

Recent onderzoek komt terwijl archeologen over de hele wereld werken aan het blootleggen van locaties uit de Bijbel.

In maart sprak een archeoloog die werkte bij de Kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem met Fox News Digital over het vinden van bewijs van een oude tuin op de locatie, in overeenstemming met de Schrift.

Eerder dit jaar ontdekten een groep Israëlische archeologen bewijs van een bijbelse slag bij de stad Megiddo in Noord-Israël.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post