Naakt op TV: Is het tijd dat Nederland minder preuts wordt?

In de wereld van realitytelevisie is er altijd wel iets opzienbarends aan de gang, en het huidige seizoen van Ex on the Beach: Double Dutch is geen uitzondering. In de show RealityShow bespreken Julia van Reyendam en Lieuwkje Dijkstra een van de meest spraakmakende discussies die door het programma zijn opgewekt: de vraag of naaktheid op televisie genormaliseerd zou moeten worden. Zie de video hierboven.

“Een ongekend heftig seizoen”

“Dit seizoen overtreft echt alles wat ik tot nu toe heb gezien,” vertelt Lieuwkje tijdens de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van RealityShow. Julia reageert: “Het lijkt wel alsof ze dat express doen.” Lieuwkje voegt toe: “De cast was sowieso al intens, en er werd niets aan de verbeelding overgelaten. Alles was zichtbaar.” Dit leidde tot enige ongemakkelijkheid, vooral de beroemde jacuzzi-orgie bracht veel teweeg, hoewel volgens de deelnemers niet eens de meest expliciete beelden zijn uitgezonden door MTV. “Hoe is het mogelijk? Dit was al zo heftig!” vragen de dames zich af.

Veel kijkers vinden deze expliciete naaktheid te ver gaan (zie de video hieronder). Desondanks zijn Julia en Lieuwkje het hier niet mee eens. “Ik vind dat we in Nederland best wat minder preuts mogen zijn,” zegt Lieuwkje. “Als je hieraan meedoet, weet je waar je aan begint. En het levert kijkcijfers op.” Julia voegt hieraan toe: “Het is vreemd dat een tepel op Instagram je account kan blokkeren, terwijl complete orgies gewoon op tv worden getoond. Ik snap niet waar het misgaat!” Ze merken ook op dat veel deelnemers van EOTB kiezen voor naaktheid om bijvoorbeeld hun 18+ kanalen te promoten.

“Even oud als haar ouders!”

Een andere controverse dit seizoen binnen Ex on the Beach: Double Dutch betreft het nieuwste koppel van het programma. De 19-jarige Shaniqua en de 34-jarige Quentin zijn recent een informeel stel geworden na een succesvolle versierpoging van Quentin, ondanks Shaniqua’s lesbische geaardheid. Julia en Lieuwkje hebben echter weinig vertrouwen in deze relatie om verschillende redenen (zie de video hieronder).

“Ik denk dat het voor hem meer een ego-kwestie is,” zegt Julia. “Alsof hij wil bewijzen dat hij haar seksuele voorkeur kan veranderen. En als dat lukt, heeft hij een trofee.” Lieuwkje meldt ook dat Quentin de ouders van Shaniqua heeft ontmoet, die “toevallig even oud zijn als hij!” De dames zijn sceptisch: “Ik geef het een maand,” concludeert Julia.

