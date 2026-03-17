Week 10 Topverhalen: Aldi en Shell maken indrukwekkende comeback; Pas op voor Rift!

Mark Vletter ontwikkelt een authentiek Europees alternatief voor ChatGPT

Mark Vletter, oprichter van Voys, is samen met andere ondernemers bezig met het opzetten van een volledig Europese AI-service. Deze dienst is privacygericht, draait op Europese servers en is steward-owned, wat betekent dat het niet verkocht kan worden. Het doel is om een alternatief te bieden dat uitblinkt in gebruiksvriendelijkheid, omdat gemak vaak boven principes gaat.

Waarom moet je dit lezen? Dit artikel biedt een verfrissend ondernemersperspectief op de transitie van ‘Europa wil dit’ naar ‘Europa maakt dit’, inclusief de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Rift gaat eerste duurzame ijzerbrandstofraffinaderij bouwen om industrie van aardgas af te krijgen

Mark Verhagen heeft met Rift een indrukwekkende 114 miljoen euro opgehaald voor de bouw van de eerste fabriek voor ijzerbrandstof ter wereld. Dit als een alternatief voor het aardgas dat momenteel door industriële bedrijven wordt gebruikt voor verwarming. ‘We zijn bezig met iets dat bijna ondoenlijk lijkt.’

Waarom moet je dit lezen? Een inspirerend verhaal over een Nederlands deeptech-succes, waarbij niet alleen de uitvinding zelf maar ook de uitvoering in de industrie centraal staan: financiering, contracten, schaalrisico’s en de realisatie van een fabriek.

Aldi’s marktaandeel halveerde in twintig jaar, maar nu is het de snelst groeiende supermarkt

Na jaren van terugval is Aldi plotseling de supermarkt met de grootste groei. Hun marktaandeel neemt toe en in 2025 steeg hun omzet met 300 tot 350 miljoen euro. De redenen? Vernieuwde winkels, een uitgebreider assortiment en slim inspelen op het lage consumentenvertrouwen.

Waarom moet je dit lezen? Een interessante casestudy over hoe een retailmerk dat zijn relevantie verloor weer in de lift kan komen.

Invest-NL investeert 50 miljoen euro om de investeringskloof te overbruggen: ‘De lat kan hoger’

Van elke euro aan Europees risicokapitaal gaat 88 cent naar teams die enkel uit mannen bestaan. Het geld komt terecht bij mensen die lijken op degenen die het verdelen, aldus Ulrike Kostense (Invest-NL) en Willemijn Verloop (Rubio). Om dit te veranderen, investeert Invest-NL 50 miljoen euro.

Waarom moet je dit lezen? Het artikel onthult waar het echte knelpunt zit bij risicokapitaal: niet bij de ondernemers, maar bij de poortwachters van het kapitaal. Wie het geld verdeelt, bepaalt wie uiteindelijk bedrijven kan opbouwen.

Oatly’s uitdaging ligt niet in het pak, maar in het hoofd

Havermelk-pionier Oatly verandert van strategie. Niet langer ligt de nadruk op duurzaamheid of het vervangen van zuivel, maar op smaak en verleiding. Volgens Christiaan van Doornik, directeur Benelux, ligt de grootste barrière niet bij prijs of beschikbaarheid, maar in de mindset van de consument. ‘Veel mensen denken dat havermelk niet lekker is en willen het daarom niet eens proberen.’

Waarom moet je dit lezen? Het artikel toont aan dat de grootste uitdaging voor duurzame producten vaak psychologisch is. Oatly probeert de plantaardige categorie te laten groeien door consumenten te verleiden in plaats van te overtuigen, wat een belangrijke les is voor elk bedrijf dat gedragsverandering nastreeft.

Hier vind je het belangrijkste nieuws van week 10 2026:

Aanval op Iran verstoort oliesector, scheep- en luchtvaart en Nexperia wil onafhankelijk worden van Chinese eigenaar (maandag 2 maart)

ABN Amro krijgt groen licht voor overname NIBC en AkzoNobel wordt gehackt in de VS (dinsdag 3 maart)

Gemeenten zoeken deal met Microsoft ondanks twijfels en OpenAI herziet ‘opportunistische’ Pentagon-deal (woensdag 4 maart)

Meer dan de helft van de grote bedrijven heeft geen vrouwen in de top en benzineprijzen kunnen stijgen naar 3 euro (donderdag 5 maart)

Dieselprijzen op weg naar een recordhoogte en voormalige Adyen-medewerkers halen €37 miljoen op voor Silverflow (vrijdag 6 maart)

