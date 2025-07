Benjamin Abel Meirhaeghe, Carmen Schabracq, Hanne Pierrot, Ruben Nachtergaele, Studio Touki Delphine, Varja Klosse en de ontwerpteams van Dans Dans Revolutie en SONGSOFSONGS zijn genomineerd voor de eerste editie van de Ontwerpersprijs. De uitreiking vindt plaats tijdens het Gala van het Nederlands Theater op 14 september in het Internationaal Theater Amsterdam.

De introductie van de Ontwerpersprijs door het Nederlands Theater Festival is een reactie op de vraag van ontwerpers om meer waardering voor de scenografie achter de schermen. Deze behoefte werd kenbaar gemaakt tijdens het Gala van 2022 en via onze website. De prijs wordt in september voor het eerst uitgereikt en kent vijf categorieën: lichtontwerp, geluidsontwerp, decorontwerp, kostuumontwerp en gezamenlijk ontwerp.

De volgende acht ontwerpers maken kans op de prijs:

• Benjamin Abel Meirhaeghe voor zijn decorontwerp Mantike:



Mantike laat zien dat het decor een cruciale rol speelt in het vormen, verdiepen en uitdagen van de theatrale ervaring.

• Carmen Schabracq voor haar kostuumontwerp Mama Dada:

Het kostuumontwerp van Carmen Schabracq is zowel doordacht als intuïtief en speelt een essentiële rol in het verhaal over Von Freitag-Loringhoven en de bevraging van kunst, toen en nu.

• Hanne Pierrot voor haar kostuumontwerp Jongensuren:

De gedetailleerde kostuums van Hanne Pierrot gebruiken subtiele vormgeving om vrijheid te verkrijgen, niet als verhulling, waardoor een nieuwe dimensie ontstaat waar actrices hun personages kleur kunnen geven.

• Ruben Nachtergaele voor zijn geluidsontwerp Tochtgat:

Ruben Nachtergaele heeft de strijd tussen het organische, menselijke en het artificiële meesterlijk in klank gevangen en met precisie en creativiteit vormgegeven.

• Studio Touki Delphine voor geluidsontwerp Het Zomeroffer:

De mix van livemuziek, elektronische geluiden en omgevingsgeluiden tijdens Het Zomeroffer creëert een krachtige auditieve ervaring die het Amsterdamse Bos transformeert in een heilige ruimte.

• Varja Klosse voor lichtontwerp After Us:

Het lichtontwerp van Varja Klosse biedt een unieke, veelzijdige theaterervaring van grote visuele pracht, zintuiglijke rijkdom en technische verfijning, waar vormgeving en thematiek samenkomen.

• Ontwerpteam van Dans Dans Revolutie (Lisa Weeda, Peter van Til, Mathijs van Til, Wieger Steenhuis, Wendy van der Waal en Saskia van der Klei):

Het ontwerp vervlecht de grenzen tussen online en offline ervaringen, virtuele veiligheid en reële bedreiging, afstand en betrokkenheid op een unieke manier.

• Ontwerpteam van SONGSOFSONGS (OTION, Rodrik Biersteker, Lotte Goos, Julian Maiwald, Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot):

De individuele elementen samen creëren een gelaagde en zintuiglijke ervaring die de toeschouwer compleet onderdompelt.

De jury van de Ontwerpersprijs, bestaande uit kostuumontwerper Carly Everaert, programmeur Bart Huiskens, coördinator Joost de Kleine Beek, dramaturg en artistiek leider Martine Manten, kostuumontwerper Patricia Lim en programmeur Thom Huijbregts, heeft gelet op zes criteria:

Meest indrukwekkende ontwerp

Opvallend, innovatief, origineel

Technisch, (technologisch)

Samenspel met andere disciplines

Concept/verhaal

Eigen signatuur

Het werk van de genomineerden wordt tijdens het Nederlands Theater Festival multidisciplinair gepresenteerd in een expositie in ‘The Bookshop’ van ITA. Video(portretten), schetsen, audio en kostuums bieden inzicht in de creatieve processen van de genomineerden. De expositie opent feestelijk op donderdag 4 september en blijft gedurende het hele festival toegankelijk.