Alina Sharipova triomfeert: Wint juryprijs op Leids Cabaret Festival 2026!

Alina Sharipova heeft tijdens het Leids Cabaret Festival 2026 de prestigieuze juryprijs in de wacht gesleept. Meeuw Roovers werd door het publiek als favoriet gekozen, terwijl Joël Gideon, die de finale niet haalde, de studentenjuryprijs kreeg toegekend. Levy Geernaert, ook finalist, ging helaas zonder prijs naar huis, hoewel juryvoorzitter Floor Nicolas, artistiek directeur van de Kleine Komedie, benadrukte dat het bereiken van de finale op zich al een grote eer is.

Een toer vol ervaring

De finalistentour biedt de deelnemers de kans om ervaring op te doen en hun halfuur durende acts mogelijk uit te breiden tot een volledige avondvoorstelling. Joël Gideon, die tijdens de halve finale afviel, werd gekozen door een studentenjury die alle acht deelnemers beoordeelde. Hoewel hij niet meegaat op tour, zal hij zijn prijs gebruiken om een regisseur in te schakelen voor verdere ontwikkeling van zijn act.

De jury prees de hoge kwaliteit en prachtige verhalen van de finale. De ervaring van de kandidaten, die al langer op de planken staan, was duidelijk zichtbaar. Alina Sharipova, een vaste waarde bij Comedyclub Haug, blonk uit met haar zelfverzekerde performance. Ze wist het publiek op een natuurlijke wijze te betrekken, was niet bang om diep in zichzelf te graven en had volledige controle over haar timing.

Sharipova nam de tijd om haar levensverhaal te delen. Geboren in Oezbekistan en opgegroeid in armoede in België, woont ze nu zeven jaar in Nederland met haar rijke vriend. Samen wonen ze in een huis dat hij kocht met zijn jubelton, wat zij gezellig maakte. Haar ervaringen in een sterrenrestaurant, waar ze zich eerder Oliver Twist dan een prinses voelt, verwerkt ze met een zacht, bijna poëtisch Vlaams accent in haar harde grappen.

Meeuw Roovers: de publiekslieveling

Meeuw Roovers, afgestudeerd aan de Koningstheateracademie en actief bij Comedyhuis Utrecht, beleeft andere levensfasen dan zijn vruchtbare vrienden. Met een mix van persoonlijke anekdotes en scherpe observaties, waarbij hij zelfs korte metten maakt met het zware thema zelfdoding, wist hij de publieksprijs te veroveren.

Levy Geernaert, de derde finalist, creëerde het meest theatrale en gelaagde programma van de drie, gebaseerd op zijn zoektocht naar zijn ouders. Verkleed als zaadcel in een kosmisch ballet, danste en bewoog hij zich door de tijd, op zoek naar zijn biologische ouders.

Een avond vol verrassingen

Sanne Wallis de Vries, de winnares van dertig jaar geleden, leidde vakkundig de avond en ontving de allereerste Gouden Geit uit handen van Hans Sibbel. Zij uitte haar verbazing over het ontbreken van cabaretiers in de jury, die bestond uit diverse theaterprofessionals. Haar ervaring in beide disciplines – als cabaretier en acteur – maakte haar pleidooi voor meer cabaretinzicht in de jury krachtig.

Dit festival toonde weer eens aan hoe divers en diepgaand de wereld van cabaret kan zijn, met een rijke mix van humor, persoonlijk drama en artistieke expressie.

