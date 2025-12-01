Wetenschappers Stomverbaasd: ’s Werelds Grootste Spinnenweb Ontdekt, Huisvest 100.000 Enge Beestjes

Het is de echte wereldwijde web.

Romaanse wetenschappers hebben de nachtmerrie van elke arachnofoob gerealiseerd door de “grootste spinnenweb ter wereld” te ontdekken, met daarin ongeveer 111.000 spinnen. Deze indrukwekkende prestatie van spinnenarchitectuur werd besproken in een huiveringwekkende studie in het tijdschrift Subterranean Biology.

De ondergrondse structuur bevond zich op de grens tussen Griekenland en Albanië en strekte zich uit over een verbazingwekkende 106 vierkante meter langs de muur van een smalle passage met een laag plafond in een permanent donkere zone nabij de ingang van een zwavelgrot, rapporteerde LiveScience.

De kolossale kolonie bestond uit duizenden individuele trechterwebben, die samen een soort zijden tentenstad vormden en waarschijnlijk het grootste spinnenweb ter wereld vertegenwoordigden, volgens de auteurs die het web onderzochten.

“Je moet het meemaken om echt te weten hoe het voelt,” zei hoofdauteur István Urák, universitair hoofddocent biologie aan de Sapientia Hongaarse Universiteit van Transsylvanië in Roemenië. “Als ik de emoties die door me heen gingen toen ik het web zag in woorden zou moeten uitdrukken, zou ik bewondering, respect en dankbaarheid benadrukken.”

In deze spinnenmetropool leefden twee soorten spinnen: de schuurspint en een andere soort genaamd een blad- of dwergwever.

Hun samenleving was uniek omdat deze solitaire soorten niet eerder bekend stonden om op deze manier samen te leven.

Urák noemde de unieke woonsituatie “een uniek geval van twee soorten die samenleven binnen dezelfde webstructuur in deze enorme aantallen.”

Wetenschappers waren verbaasd over hoe de kolonie zichzelf in stand kon houden in een zwavelgrot – een onherbergzame omgeving bekend om het gebrek aan zonlicht en hoge niveaus van giftig waterstofsulfidegas, meldde Phys.org.

Door een voedselwebkaartmethode genaamd stabiele isotopenanalyse te gebruiken, ontdekten de onderzoekers dat de ondergrondse spinnenkolonie zich voedde met kleine muggen die zich voedden met zwaveletende microben die floreerden in de grotomgeving.

Aangezien de insecten gemakkelijk verstrikt raakten in de zijden verblijfplaats van de spin, boden ze een constante en duurzame voedselbron.

Wetenschappers ontdekten ook dat de gemeenschappelijke vliegenvangers genetisch verschillend waren van hun soortgenoten die net buiten de grotmuren leefden, wat zij toeschreven aan hun voedselbron en hun verhoogde isolatie van de buitenwereld.

Urák zei dat de ontdekking illustreerde hoe de “natuurlijke wereld nog steeds talloze verrassingen bevat.”

“Vaak denken we dat we een soort volledig kennen, dat we alles over haar begrijpen, maar er kunnen nog steeds onverwachte ontdekkingen plaatsvinden,” verklaarde hij.