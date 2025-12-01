Onderzoek Rick Brandsteder afgerond: Wat betekent dit voor zijn toekomst?

Rick Brandsteder stond deze zomer voor de rechter in verband met zijn rechtszaak. De televisiepresentator werd beschuldigd van rijden onder invloed. De rechtszaak werd tijdelijk uitgesteld voor aanvullend onderzoek, dat inmiddels is voltooid.

Slechts enkele weken na het overlijden van zijn vader Ron Brandsteder, werd Rick door de politie gearresteerd. Het Openbaar Ministerie beweert dat hij een voertuig bestuurde terwijl hij beïnvloed was door alcohol en THC (cannabis). Zijn bloedalcoholgehalte was 1,83, equivalent aan ongeveer veertien biertjes.

Rick ontkent echter dat hij te veel gedronken had toen hij ging rijden. Hij eindigde met zijn auto in de berm en verklaarde dat hij moest wachten op hulp. Gedurende die tijd opende hij een fles jenever. In het programma Shownieuws werd zijn gedrag scherp bekritiseerd. “Dit is natuurlijk een smoes, dat zie je zo”, zei Bart Ettekoven tijdens de uitzending.

Rick Brandsteder voor de rechter vanwege rijden onder invloed

Het onderzoek is voltooid

Door deze ongebruikelijke verklaring besloot de rechtbank tot een extra onderzoek. Dit onderzoek is nu afgerond, zoals Bram Moszkowicz onthulde bij Shownieuws. “Het onderzoek is afgerond, maar het OM geeft geen verdere details vrij.”

Op 19 januari zal de zaak voortgezet worden en dan zal ook duidelijk worden wat het onderzoek heeft opgeleverd, aldus Bram. Voor de afronding van het onderzoek eiste het OM een werkstraf van 50 uur en een rijverbod van 9 maanden, waarvan 151 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De eis van het OM tegen Rick Brandsteder

Het overlijden van zijn vader

Rick vertelde in de rechtszaal dat zijn alcohol- en drugsgebruik verband hielden met het recente overlijden van zijn vader. “Af en toe rook ik een joint om de pijn te verzachten. Dat deed ik ook de avond voor de arrestatie. Ik was me er niet van bewust dat dit de volgende dag nog voor problemen zou zorgen. Die middag was ik in het huis van mijn vader om spullen op te ruimen en werd overmand door emoties, waarna ik naar de Jumbo reed”, verklaarde hij.

Drie jaar geleden werd Rick opgenomen in een afkickkliniek vanwege een alcoholverslaving. Zijn moeder liet destijds in Story weten: “Rick is daar omdat hij soms wat te veel drinkt. Soms gaat dat lange tijd goed en drinkt hij niets, maar dan drinkt hij weer te veel. Daar was hij klaar mee. Hij heeft zelf contact opgenomen met de kliniek.”