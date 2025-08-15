Florida zet robotkonijnen in tegen plaag Pythons: Slimme tactiek tegen invasieve soorten!

Nacht van de Robotkonijnen!

In de Everglades van Florida zet een waterbeheerdistrict robotkonijnen in om de snelgroeiende populatie van invasieve Birmese pythons te monitoren en uiteindelijk te verminderen. Deze pythons vormen een grote bedreiging voor de inheemse dieren.

Deze op zonne-energie werkende konijnen werden kort na de jaarlijkse Florida Python Challenge losgelaten in de Everglades. Deze tien dagen durende wedstrijd trekt honderden enthousiaste slangenvangers die op de invasieve reptielen jagen.





Het South Florida Water Management District gebruikt robotkonijnen om de invasieve Birmese python uit te roeien.

De robotkonijnen, hoewel ze er cartoonachtig uitzien, zijn uitgerust met een door kunstmatige intelligentie aangedreven camera die de ambtenaren van het South Florida Water Management District waarschuwt zodra ze een python spotten. Vervolgens wordt er iemand gestuurd om de slang te verwijderen, volgens een persbericht.

De robots zijn ontworpen om de bewegingen van echte konijnen na te bootsen en bevatten mechanica om de warmtesignatuur en geur van een levend konijn na te bootsen, waarop pythons zich richten tijdens de jacht.





De robots hebben een nagemaakte warmtesignatuur die overeenkomt met die van een levend konijn — een veelvoorkomende maaltijd voor pythons.

De invasieve pythons kunnen tot 18 voet lang worden en zijn in staat om een heel hert in één keer door te slikken. Het is nog onduidelijk hoe de robotkonijnen zich zullen houden tegenover de pythons, of hoeveel het district er mogelijk aan de reptielen zal verliezen.

De Birmese python, een niet-inheemse soort in de Verenigde Staten, werd voor het eerst geregistreerd in de Sunshine State in de jaren ’90. Sindsdien is hun populatie explosief gegroeid, hoewel ambtenaren niet zeker weten wat de precieze aantallen zijn.

Sinds 2000 zijn er meer dan 19.000 pythons verwijderd uit de Everglades, volgens de Fox Weather Service.





De Birmese python werd voor het eerst geregistreerd in Florida in de jaren ’90.

Andere exemplaren zijn ofwel gedood of verwijderd tijdens gepromote evenementen zoals de Florida Python Challenge.

De winnaar van vorig jaar elimineerde een verbazingwekkende 20 pythons en won de hoofdprijs van $10.000.

De soort is vrijgesteld van de staat’s dierenbeschermingswetgeving — met uitzondering van de wet tegen wreedheid — en kan het hele jaar door humaan worden gedood, met of zonder jachtvergunning of -licentie, volgens de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Toch is de dominantie van de python duidelijk zichtbaar aan de schade die andere soorten in de Everglades hebben geleden.

De populaties van wasberen en opossums, twee gemakkelijke prooien voor de gigantische reptielen, zijn bijna volledig uitgeroeid uit het gebied, met slechts 1% of 2% over, volgens een studie uit 2012 door de United States Geological Survey.

