Warmtepomp te luid? Ontdek dit 1 mm dikke wondermatje dat geluid dempt!

Mohammad Kojourimanesh is vastbesloten om de wereld een stukje stiller te maken met zijn startup ATA Mute. Dit bedrijf ontwikkelt materialen die storende bromgeluiden van apparaten zoals warmtepompen aanzienlijk verminderen, gebruikmakend van matten gemaakt van hennep- of koolstofvezels.

Introductie van ATA Mute

ATA Mute is gespecialiseerd in het dempen van geluiden van warmtepompen, ventilatiesystemen en andere mechanische apparaten. Hun voornaamste product is een dunne mat van verweven vezels die geluid absorbeert. Een laagje van maar 1 millimeter dik kan al even effectief zijn als 10 centimeter dik noppenschuim.

De technologie achter het product is gebaseerd op eenvoudige principes. De mat is opgebouwd uit verschillende lagen vezels – zoals hennep, koolstof of glasvezel – die kruislings over elkaar heen liggen, met openingen die niet direct boven elkaar zijn gepositioneerd. Geluidsgolven moeten zo een complex pad afleggen, waarbij ze door de luchtweerstand in de openingen worden geabsorbeerd.

Medeoprichter en CEO Mohammad Kojourimanesh (40) heeft in het laboratorium gewerkt aan een stalen versie van het geluidsdempende materiaal, die tot 99 procent van het geluid blokkeerde. Hij specialiseerde zich in het vakgebied van akoestische en thermoakoestische geluidsmutatie, wat ook de naam ATA Mute verklaart.

De hennepversie van het materiaal kan het geluid met 50 procent reduceren. Door meerdere lagen op elkaar te leggen, kan deze reductie verder worden verhoogd, waarbij elke extra laag de helft van het resterende geluid absorbeert.

Doordat de matten slechts 1 millimeter dik zijn, wat Kojourimanesh liever ’tape’ noemt, zijn ze eenvoudig te integreren in diverse apparaten. Warmtepompen zijn een primair doelwit voor ATA Mute, aangezien deze vaak een hinderlijk bromgeluid produceren dat potentiële kopers afschrikt of overlast veroorzaakt voor omwonenden.

Door dit materiaal binnenin de apparaten aan te brengen, worden ze aanzienlijk stiller. Dezelfde methode is ook toepasbaar op airconditioners en ventilatiesystemen. Bovendien kan het materiaal worden aangepast aan de specifieke frequentie van het bromgeluid door de afstand tussen de openingen te variëren.

De mensen achter ATA Mute

Kojourimanesh heeft ATA Mute in 2023 opgericht als een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij als postdoctoraal onderzoeker actief was.

Deze Iraanse ingenieur verhuisde in 2016 naar Nederland om aan de Universiteit Twente onderzoek te doen naar de reductie van geluid in ventilatiesystemen. Voorheen was hij werkzaam in de Iraanse gasindustrie en de HVAC-sector, en doceerde hij aan verschillende universiteiten.

In Eindhoven richtte Kojourimanesh zich op de geluidsproblematiek bij verbranding in verwarmingsketels. Hij bouwde voort op het werk van drie andere wetenschappers: hoogleraar verbrandingstechnologie Philip de Goey, hoogleraar werktuigbouwkunde Ines Lopez Arteaga en zijn begeleider Viktor Kornilov.

Aan het einde van zijn promotieonderzoek begon hij na te denken over de commerciële toepassingen van zijn wetenschappelijke bevindingen. Hij wilde zijn onderzoek vertalen naar een product dat bedrijven ook echt konden gebruiken.

Het Faculty of Impact-programma, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), bood de nodige steun. Met een subsidie van 200.000 euro en begeleiding op het gebied van ondernemerschap werd ATA Mute gelanceerd, met De Goey, Lopez Arteaga en Kornilov als medeoprichters en de TU Eindhoven als aandeelhouder.

Wie heeft baat bij ATA Mute?

ATA Mute richt zich voornamelijk op fabrikanten van apparaten die storende bromtonen produceren, met frequenties tussen de 20 en 200 hertz. Vooral fabrikanten van warmtepompen en ventilatiesystemen tonen interesse. Bekende merken zoals Zehnder, Intergas en Bosch hebben de technologie al getest in hun producten.

“Alle bedrijven worden aangemoedigd om hun apparatuur stiller te maken, hetzij door wettelijke eisen, hetzij door marktcompetitie”, legt Kojourimanesh uit. “Nederlandse regelgeving vereist bijvoorbeeld dat het geluidsniveau van buitenunits, zoals warmtepompen, aan de perceelgrens niet hoger mag zijn dan 40 dB(A).”

Voor warmtepompen is dit essentieel: geluid is een grote drempel voor de acceptatie ervan in de energietransitie. Kojourimanesh ondervond dit zelf nadat NRC in juni over ATA Mute had bericht en hij meer dan vijftig e-mails ontving van mensen die ontevreden waren over geluiddempende omkastingen, die vooral hoge frequenties goed dempten.

De toepassingen van het materiaal zijn veelzijdig. Zo kan het worden gebruikt op de propellerbladen van drones, windmolens en ventilatoren, waardoor deze veel stiller worden. ATA Mute werkt ook aan een pilot met de Eindhovense startup CarbonsAI om de tape te integreren in geluidsabsorberend beton.

Hoe verdient ATA Mute geld?

ATA Mute genereert inkomsten via drie kanalen. Ten eerste door advies- en ontwikkelingswerkzaamheden voor klanten die hun producten stiller willen maken, wat al 180.000 euro heeft opgeleverd. Ten tweede door licenties te verkopen aan fabrikanten die de technologie willen toepassen in hun eigen producten.

Het belangrijkste inkomstenmodel is echter de verkoop van de geluiddempende tape als kant-en-klaar product. De productiemachine is bijna gereed, en een fabriek in Duitsland zal in september de eerste vierkante meters produceren.

De huidige prijs per vierkante meter is ongeveer 150 euro. Kojourimanesh verwacht dat deze prijs kan dalen tot ongeveer 50 euro per vierkante meter zodra de massaproductie op gang komt en de volumes toenemen. Dit is een schijntje vergeleken met de kosten van de aanschaf en installatie van een warmtepomp, die in de tienduizenden euro’s kunnen lopen.

Wat is de status van ATA Mute?

De uitvinding is bewezen effectief en klaar voor gebruik. ATA Mute heeft zijn matten getest in meer dan tien pilots met verschillende bedrijven, waarbij alle tests succesvol waren, aldus Kojourimanesh. Het bedrijf heeft vier patenten aangevraagd om zijn uitvinding te beschermen, wat cruciaal is, aangezien het ontwerp eenvoudig na te maken is.

Een belangrijke mijlpaal nadert: zodra de productiemachine in Duitsland operationeel is, zullen tegen het einde van het jaar de eerste rollen tape van ATA Mute te koop zijn. Volgend jaar moet de productiecapaciteit groot genoeg zijn om 25.000 warmtepompen van het geluiddempende materiaal te voorzien.

In de komende jaren streeft ATA Mute ernaar om de productie op te schalen naar een miljoen vierkante meter per jaar. “We hebben intentieverklaringen van verschillende bedrijven voor massaproductie”, zegt Kojourimanesh.

Het bedrijf was onlangs een van de tien winnaars van de Academic Startup Competition en mocht naar Silicon Valley voor een speciaal programma.

Het team is inmiddels uitgebreid naar acht mensen, inclusief een CFO (Antonio Quero-Diaz) en een commercieel directeur (Guus van Huijgevoort) die op parttimebasis voor het bedrijf werken. ATA Mute huurt laboratoriumruimte op de campus van de TU Eindhoven.

Is er nog meer financiering nodig?

Tot nu toe heeft ATA Mute zichzelf gefinancierd via betaalde R&D-projecten met bedrijven en subsidies van onder andere het Faculty of Impact-programma, OPZuid en het MIT R&D-programma. “Dat was een goede start, maar we hebben zeker meer financiering nodig”, erkent Kojourimanesh.

Voor de opschaling zijn aanvragen ingediend bij verschillende partijen. Het bedrijf hoopt op een innovatielening van de Rabobank en voert gesprekken met het Brabant Startup Fonds en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). “We werken bij voorkeur met regionale investeerders”, vertelt hij. “Binnen twee tot drie maanden moet er meer duidelijkheid zijn.”

Kojourimanesh droomt van een revolutie in het ontwerp van warmtepompen. “Als je geen rekening hoeft te houden met lawaai, kun je op een heel andere manier ontwerpen”, zegt hij.

Momenteel bevatten warmtepompen relatief grote ventilatoren die langzaam draaien om het geluidsniveau te beperken. Met de dempende tape van ATA Mute kunnen fabrikanten kleinere ventilatoren gebruiken die sneller draaien. Dit resulteert in compactere warmtepompen die bovendien goedkoper zijn. “Wij kunnen helpen de prijs te verlagen”, zegt Kojourimanesh. Zo wordt de overstap naar groene energie voor iedereen toegankelijker.

