Winston en Renate Gerschtanowitz: Hoe passen ze in zo’n kleine auto?

Winston Gerschtanowitz en zijn vrouw Renate leveren komische taferelen op Instagram. Het echtpaar probeert samen in het kleine elektrische wagentje van hun zoon te passen, wat leidt tot een hilarisch en enigszins benauwde situatie. Ze voegen er met een knipoog aan toe: “The glamorous life.”

In de video is te zien dat Winston en Renate, beiden keurig gekleed, zich in het smalle 45-kilometerautootje wringen. Het ziet er allerminst comfortabel uit, maar het lachen vergaat ze niet. Renate maakt zelfs een grap door hen te vergelijken met Bob en Annie, de iconische karakters van komiek Paul de Leeuw.

Gedurende de rit houdt Renate zich stevig vast terwijl Winston met veel enthousiasme door de straten scheurt, schijnbaar niet in staat om alle kuilen te vermijden. Dit zorgt voor extra komische momenten in de video.

Op Instagram plaatst Renate het bericht: “We dachten, we gebruiken even het elektrische autootje van onze oudste. Dit is onze toekomst lieverd: samen in een 45 km-autootje.”

Renate en Winston ontmoetten elkaar in de jaren negentig, trouwden in 2006 en hebben twee zonen, Julian en Benjamin. Winston was onder andere presentator van RTL Boulevard en Marble Mania bij SBS6. Momenteel is hij weer te zien in Miljoenenjacht, waar hij de thuiswinnaar verrast met het gewonnen bedrag uit de studio. Renate was presentatrice bij TMF en heeft een lange carrière als model achter de rug.

