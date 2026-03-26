Ontdekking van een Oude Romeinse Stad: Geheimzinnig Reliek Gevonden bij Toeristische Route

Oude Stad Ontdekt Nabij Populaire Toeristische Bestemming in Italië

Een oude stad, compleet met een forum en een theater, is onlangs onthuld naast een populaire toeristische bestemming in Italië, zo melden functionarissen.

Volgens een vertaalde aankondiging van deze maand door het Italiaanse Ministerie van Cultuur, werd de stad ontdekt op de archeologische locatie van Fioccaglia in Flumeri, Avellino, vlakbij de Via Appia.

De Historische Via Appia

De Via Appia, een UNESCO Werelderfgoedlocatie, is een ongeveer 560 kilometer lange weg die van Rome naar Brindisi loopt.

Sommige delen van de weg dateren uit 312 v.Chr. en het was een van de meest strategisch belangrijke wegen in het oude Rome – een bijzonder overblijfsel uit de oudheid.

Functionarissen verklaarden dat de ruïnes gevonden werden met behulp van drones, geleid door een team van experts.

De ruïnes dateren tussen de tweede en eerste eeuw voor Christus.

De recente opgraving heeft “duidelijk de orthogonale lay-out van de stad geïdentificeerd, met regelmatige straataxes en geplande blokken gebaseerd op het model van nieuw gestichte Romeinse steden,” volgens de verklaring.

Belangrijke Bevindingen

Functionarissen zeiden dat het forum — het civiele en commerciële centrum van de stad — cruciaal was.

Samen met “een eerder onbekend monumentaal theater, [is dit] een element dat getuigt van het sociale en culturele belang van het stedelijk centrum.”

“De bevindingen bevestigen dat Fioccaglia een gestructureerde stad was, uitgerust met monumentale openbare gebouwen, die haar historische en strategische rol binnen het Romeinse wegennet versterkte,” voegde de verklaring toe.

Professor Giuseppe Ceraudo, een professor aan de Universiteit van Salento die hielp bij het vinden van de ruïnes, schreef het succes toe aan een combinatie van “geofysische onderzoeken en remote sensing onderzoeken met drones uitgerust met thermische en multispectrale sensoren.”

De technologie “maakte het mogelijk om een ware ‘röntgenfoto’ te krijgen van het nog begraven oude centrum, door structuren te identificeren door variaties in vegetatiegroei en in de magnetische samenstelling van de ondergrond,” zei Ceraudo.

“De multidisciplinaire aanpak heeft een solide wetenschappelijke basis geleverd voor het plannen van toekomstige beschermings- en valorisatieactiviteiten,” voegde hij toe.

Angelo Lanza, de burgemeester van Flumeri, noemde de ontdekking “een bron van grote trots en een ontwikkelingskans voor ons grondgebied.”

“De gemeente is klaar om nauw samen te werken met de universiteit en de superintendentschap om ervoor te zorgen dat Fioccaglia, een strategisch verkeersknooppunt langs de Via Appia, een mijlpaal wordt in het historische en culturele aanbod van het binnenland van Campanië,” zei hij in de verklaring.

De aankondiging voegt toe aan een lijst van andere belangrijke historische ontdekkingen in Italië tot nu toe in 2026.

Eerder in februari onthulden functionarissen in Pompeii dat 2000 jaar oude liefdesbrieven werden gevonden in een toeristisch druk deel van het archeologische park.

In januari onthulden archeologen een lang verloren basiliek die verbonden is met Vitruvius, algemeen bekend als de vader van de architectuur.

Beoordeel dit post