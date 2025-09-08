Douwe Bob trotseert doodsbedreigingen: ‘Anders wordt het eng’

Douwe Bob’s Roerige Zomer

Douwe Bob heeft een turbulente periode achter de rug. Hij zag zich genoodzaakt het land te verlaten vanwege doodsbedreigingen die volgden nadat hij had besloten niet op te treden. Dit kwam doordat hij geconfronteerd werd met zionistische uitingen op posters en flyers. Ondanks deze ervaringen benadrukt hij het belang van vrijuit spreken. “Anders wordt het eng,” stelt hij.

Tijdens een gesprek bij Shownieuws lichtte hij toe: “Het was zeker een zware tijd. Het voelde alsof mij onrecht werd aangedaan… met al die beschuldigingen waar ik niets mee kon beginnen.” Hij eiste van Dilan Yeşilgöz dat ze een tweet verwijderde waarin ze hem beschuldigde van Jodenhaat, en vroeg om een rectificatie.

Hij is opgelucht dat hij deze periode nu achter zich kan laten. “En dat de waarheid uiteindelijk naar boven is gekomen,” voegt hij toe. Hij benadrukt het belang van blijven spreken: “Juist nu, moet je je stem blijven verheffen. Zonder die vrijheid wordt het pas echt gevaarlijk.”

Geen Rechtszaak Nodig

Uiteindelijk is het niet tot een rechtszaak gekomen tussen Douwe en Yeşilgöz. In een gezamenlijke verklaring erkende Yeşilgöz dat haar beschuldigingen ongegrond waren. “Dilan Yeşilgöz erkent dat de tweet van 29 juni, waarin zij Douwe Bob beschuldigde van Jodenhaat en het weigeren op te treden voor Joodse kinderen, onterecht was. Zij biedt hiervoor haar excuses aan en heeft de betreffende tweet verwijderd,” luidde de verklaring.

“Zoals Douwe Bob al eerder aangaf, vindt hij het jammer dat de aanwezigen bij het voetbaltoernooi zich mogelijk afgewezen voelden vanwege hun identiteit. Dat was absoluut niet zijn intentie. In deze tijd van toenemende polarisatie kiezen we bewust voor verbinding en verantwoordelijkheid. We willen hierbij een lijn trekken onder deze kwestie.”

Afgeblazen Optreden

Op 29 juni trok Douwe Bob zich op het laatste moment terug van een optreden op een Joods kindervoetbalevenement. Hij verklaarde op het podium dat het evenement “op onaanvaardbare wijze was gekaapt door politieke groeperingen”, verwijzend naar de aanwezige “zionistische posters en pamfletten”. Dit was naar zijn mening in strijd met de vooraf gemaakte afspraken.

Kort daarop liet hij weten dat hij doodsbedreigingen had ontvangen en dat de situatie zo ernstig was dat hij, op advies van de politie en samen met zijn gezin, tijdelijk Nederland had verlaten (zie video hieronder).

