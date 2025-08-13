Kernwinter veroorzaakt jarenlange massahonger en sterfte: Nieuwe studie onthult noodzaak tot voorbereiding

Het zou een akelige landbouwrapocalyps betekenen.

Te midden van oplopende spanningen over de hele wereld hebben wetenschappers van de Penn State University onthuld wat de gevolgen zouden zijn van een nucleaire oorlog, met een onvoorstelbare hongersnood, massale sterfgevallen en een specifieke impact op een belangrijk gewas na de explosies.

Volgens de dystopische studie, gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research Letters, zou de vernietiging “ver reiken buiten de explosiezones” vanwege de nucleaire winter, een catastrofaal theoretisch scenario na een nucleair conflict.

“Nucleaire oorlogen zouden een onvoorstelbaar verlies van leven en genetische bronnen veroorzaken, maar ook een langdurige nucleaire winter die het landbouwareaal en de productiviteit voor jaren zou verminderen,” schreef het team.

Gedurende deze apocalyptische nasleep zou rook en roet van de vuurstormen de zon blokkeren, wat wereldwijd leidt tot een afkoeling die de landbouw wereldwijd zou verwoesten, volgens een persbericht van Penn State. Dit zou meer dan een decennium kunnen duren, wat leidt tot wijdverspreide hongersnood onder de overlevenden van het initiële conflict.

Om de exacte omvang van deze verwoesting te bepalen, simuleerde het onderzoeksteam de effecten van nucleaire winter op de wereldwijde productie van maïs — het meest verbouwde graangewas ter wereld.

“We simuleerden de maïsproductie op 38.572 locaties onder zes nucleaire oorlogsscenario’s van toenemende ernst – met roetinjecties variërend van 5 miljoen tot 165 miljoen ton,” legde Yuning Shi, een plantenwetenschapper en meteoroloog aan de universiteit uit. Het team voerde in totaal zes simulaties uit.

Het team ontdekte dat een grootschalige nucleaire oorlog een angstaanjagende 165 miljoen ton roet in de atmosfeer zou sturen, wat resulteert in een daling van de maïsopbrengst met 80% per jaar.

Zelfs een regionale nucleaire oorlog, die slechts 5,5 miljoen ton roet in de lucht zou sturen, zou nog steeds leiden tot een daling van 7% in de wereldwijde maïsproductie.

Naast het uitstoten van roet in de lucht, zou een nucleaire oorlog ook leiden tot een toename van UV-B straling — een type ultraviolette straling dat onder andere fotosynthese in planten kan verhinderen — door het vermogen van de ozonlaag om de hoeveelheid straling die de aarde ontvangt van de zon te blokkeren.

“De explosie en vuurbal van atoomexplosies produceren stikstofoxiden in de stratosfeer,” legde Shi uit. “De aanwezigheid van zowel stikstofoxiden als verwarming door absorberend roet zou snel ozon kunnen vernietigen, waardoor de UV-B stralingsniveaus aan het aardoppervlak toenemen. Dit zou plantenweefsel beschadigen en de wereldwijde voedselproductie verder beperken.”

Deze straling zou ongeveer zes tot zeven jaar na een nucleair conflict pieken, waardoor de maïsopbrengsten met nog eens 7% afnemen en een wereldwijde voedselcrisis veroorzaken.

“Naarmate het klimaat zich herstelt, zou hoge UV-B straling verder gewassen kunnen beschadigen, met effecten die jaren na het nucleaire conflict merkbaar zijn,” schreef het team.

Afhankelijk van de ernst van de oorlog, zou het tussen de zeven en 12 jaar kunnen duren voordat de wereldwijde maïsproductie terugkeert naar de pre-apocalyptische niveaus.

Gelukkig kunnen mensen helpen het herstel te versnellen door robuuste gewassen te planten die kunnen groeien onder koudere omstandigheden en tijdens kortere groeiseizoenen.

De onderzoekers schatten dat dit de wereldwijde gewasproductie met 10% zou kunnen verhogen in vergelijking met het gebruik van minder resistente stammen — hoewel ze opmerkten dat beperkte zaadbeschikbaarheid zou kunnen leiden tot een “knelpunt voor aanpassing”.

De beste manier om hergroei te bevorderen, volgens het team, zou zijn om vooruit te plannen door “landbouwveerkrachtkits” samen te stellen die deze gespecialiseerde zaden bevatten voordat de apocalyps toeslaat.

“Deze kits zouden de voedselproductie tijdens de instabiele jaren na een nucleaire oorlog kunnen ondersteunen, terwijl toeleveringsketens en infrastructuur zich herstellen,” zei Armen Kemanian, die de ontwikkeling van deze angstaanjagende simulaties leidde. “Het concept van landbouwveerkrachtkits kan worden uitgebreid naar andere rampen – wanneer rampen van deze omvang toeslaan, is veerkracht van essentieel belang.”

“Als we willen overleven, moeten we voorbereid zijn, zelfs op ondenkbare gevolgen,” zei Shi, volgens de Daily Mail.

Deze studie komt terwijl experts waarschuwen dat een nucleaire dreiging op de loer zou kunnen liggen. In mei waarschuwde de Pakistaanse minister van Defensie Khawaja Asif dat de dreiging van een nucleaire oorlog “duidelijk en aanwezig” was in het licht van escalerende spanningen met India.

Op 1 augustus kondigde president Donald Trump aan dat hij had bevolen twee nucleaire onderzeeërs dichter bij Rusland te verplaatsen in reactie op “zeer provocerende uitspraken” van Dmitry Medvedev, nu vicevoorzitter van de Veiligheidsraad van Rusland, te midden van het aanhoudende conflict van het land met Oekraïne.

Trump is van plan om op vrijdag 15 augustus een ontmoeting te hebben met de Russische president Vladimir Poetin in Alaska.

In juni waarschuwde de directeur van de nationale inlichtingendienst Tulsi Gabbard voor een potentiële “nucleaire holocaust” veroorzaakt door steeds vluchtiger internationale politiek.

“Dit is de realiteit van wat op het spel staat, waar we nu mee te maken hebben,” zei Gabbard in een controversiële video gepost na het recente bezoek van de politicus aan Hiroshima, Japan, dat in 1945 werd verwoest door een atoomaanval. “Omdat we hier vandaag staan, dichter bij de rand van nucleaire vernietiging dan ooit tevoren, stoken politieke elite oorlogszuchtigen onzorgvuldig angst en spanningen tussen nucleaire mogendheden.”