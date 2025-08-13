Jos Brink krijgt nieuw eerbetoon: Frank Sanders hoopt op waardige plek!

Amsterdam zal binnenkort een nieuwe eerbetoon krijgen ter nagedachtenis aan Jos Brink, die in 2007 is overleden. Zijn weduwnaar Frank Sanders is verheugd dat er een straat in de hoofdstad naar zijn geliefde vernoemd zal worden. “Jos had het vast geweldig gevonden als de Dam naar hem vernoemd zou worden, of misschien zelfs de President Kennedylaan. Maar alle gekheid op een stokje, dit is echt een fantastisch initiatief”, zo vertelt Frank aan De Telegraaf.

Een collectief van queeractivisten heeft de afgelopen periode een campagne onder de naam Love Your History gelanceerd, waarbij gestemd kon worden om meer Amsterdamse straten te vernoemen naar historische Nederlandse queerfiguren. Jos Brink ontving met 38 procent van de stemmen de meeste steun. Op de tweede plaats kwam René Klijn, bekend van het nummer Mr Blue en zijn openhartige gesprek over zijn leven met aids in het programma De schreeuw van De Leeuw.

Er bestaan al verschillende beelden en prijzen die naar Jos vernoemd zijn, waaronder een standbeeld in de Rotterdamse wijk Vreewijk (zie de foto bovenaan dit artikel).

Een passende straat

Burgemeester Femke Halsema heeft samen met de straatnamenadviesraad toegezegd om een geschikte straat te vinden. “Zoals je weet, heeft bijna elk dorp in Nederland wel een ‘Brink’, dus je kunt niet zomaar ‘Jos’ ervoor plakken”, merkt Frank op in De Telegraaf. “Een geheel nieuwe straat of een bestaande straat hernoemen zou natuurlijk fantastisch zijn.”

Frank voegt toe: “Laten we hopen dat het geen onbeduidend steegje wordt… een mooie laan zou veel beter zijn.”

Lees verder onder de foto.

Sandra Reemer (links), Jos Brink (midden) – Live uitzending van het populaire tv-programma Wedden Dat..?.

Jos Brink was vooral bekend als presentator van het televisieprogramma Wedden Dat..?, waarmee hij jarenlang miljoenen kijkers wist te boeien. Tevens was hij actief in toneelstukken en musicals.

Jos Brink overleed in 2007 op 65-jarige leeftijd.