In het kader van ‘Theater voor Keti Koti’ presenteren theatermakers verspreid over Nederland rond 1 juli voorstellingen die reflecteren op Keti Koti (‘gebroken kettingen’) en de impact ervan op onze samenleving vandaag de dag. Een gevarieerd aanbod van voorstellingen en verdiepende activiteiten herdenken en vieren de afschaffing van de slavernij. Hier zijn tien aanbevelingen.

Memory Walk

Theater Rotterdam en Sites of Memory bieden een theatrale wandeling door Rotterdam langs locaties die een koloniale achtergrond hebben. De route wordt opgeluisterd met spoken word, dans en muziek die reflecteren op de historische gebeurtenissen in de stad. Welke overblijfselen van het slavernijverleden zijn hier nog aanwezig? Romana Vrede neemt de rol van eindregisseur op zich. Deze wandeling maakt deel uit van ‘TR Herdenkt en Viert’, met diverse evenementen in de aanloop naar Keti Koti.

25 t/m 28 juni, start- en eindpunt hal TR25 Schouwburg, Rotterdam

Keti Koti Conference #GEDEELDVERLEDEN

Jeffrey Spalburg en DJ Phantom (bekend van onder meer FATU) bespreken de onduidelijkheden rondom de afschaffing van de slavernij. Ze gaan in gesprek met het publiek over de betekenis van deze herdenking en het belang ervan in onze huidige tijd. Ondersteund door beelden en animaties van VJ Bikkel, wordt het publiek meegenomen vanuit het heden naar het verleden, met een blik op de toekomst.

Tot en met 1 juli in steden als Coevorden, Amsterdam, Haarlem, Zwolle en Den Haag

Anton de Kom, mijn vader

In dit stuk van Raymi Sambo Maakt speelt Colombina-winnares Urmie Plein een gepassioneerde demograaf die het leven van Anton de Kom, een Surinaamse verzetsstrijder tegen koloniale onderdrukking, onderzoekt. Haar onderzoek raakt een gevoelige snaar en ze ontdekt parallellen met haar eigen leven als geadopteerd kind uit Suriname.

Deze week in steden als Heerenveen, Rotterdam en Haarlem

Keti Koti: Bellevue Invites

Theater Bellevue nodigt artiesten uit om Keti Koti te herdenken en te vieren met een mix van spoken word, muziek, dans, film en presentaties. Op 29 juni ligt de nadruk op rituelen en heling. Sprekers zoals Simone Zeefuik over dekolonisatie en Baaswaterval over de Surinaamse winti-cultuur dragen bij, terwijl SHISHANI zijn nieuwe nummer River of Creation ten gehore brengt. Jennifer Muntslag presenteert de middag.

29 juni, Theater Bellevue, Amsterdam

Queer Keti Koti

Een avond gewijd aan queer levens tijdens de slavernij in Suriname en de Antillen. De avond bevat optredens van Fjodor Jozefzoon en Lars Brinkman, een lezing door Dr. Julian Isenia, en muziek van Sankofa onder leiding van Meredith Blokland, met Vogue/Whacking optredens.

26 juni, Villa Concordia, Utrecht

Kot Abra

In deze tragikomedie van Kim Aikman (Tori Productions) worstelen vier personages in twee verschillende werelden voor hun vrijheid. De voorstelling belicht thema’s zoals het moederland versus het vaderland en de ‘Amerikaanse droom’.

28 juni, Theater van Deyssel, Amsterdam

Koken voor Sablika

De Veenfabriek organiseert meerdere avonden met eten, muziek en theater in het teken van Keti Koti. Dit jaar staat het koken in het teken van Sablika, een vrije zwarte vrouw die een cruciale rol speelde tijdens de slavenopstand van 1795 op Curaçao. Shanice Redan, een artiest met Curaçaose en Surinaamse roots, cureert de avond, ondersteund door een wisselende groep muzikanten, acteurs en koks van de Veenfabriek.

28 en 29 juni, Café Caat in Stadsgehoorzaal Leiden / 1 juli, podium Koninklijke Schouwburg Den Haag

In Kleur 2025 (8+)

De Toneelmakerij, Theater De Krakeling en Urban Myth organiseren een familiegerichte Keti Koti-viering met nieuwe verhalen, eten en muziek. Nieuwe teksten worden ontwikkeld door schrijvers zoals Bodil de la Parra, Lara Nuberg, Darell Geldorp en Louie Hamers. Muzikaal talent Jeritza Toney presenteert het programma.

27 juni t/m 1 juli, Theater De Krakeling, Amsterdam

Keti Koti Jeugdherdenking (6+)

Deze herdenking, georganiseerd door Pamela Schaap en Peerke Malschaert in samenwerking met Maas Creators, legt de focus op de jonge generatie. Het thema ‘water herinnert’ staat centraal, geïnspireerd door hun eigen ervaringen en fantasie.

30 juni, Maaspodium, Rotterdam

Keti Koti bij ITA

Inspiratie voor het herdenkingsprogramma bij ITA komt dit jaar van de verhalen van Lourens en Madagascar, twee tienerjongens die in 1595 als eersten door Nederlanders tot slaaf werden gemaakt. Een theatertekst van documentairemaker en schrijver Clarice Gargard, gebaseerd op een artikel van Leendert van der Valk, wordt voorgedragen door ensemble-leden zoals Maria Kraakman en Gijs Scholten van Aschat. Bijdragen zijn er ook van Zuid-Afrikaanse sopraan Ashley Stapelfeldt, de Ghanese trompettist Peter Somuah, psychiater Glenn Helberg en choreograaf Ciro Monoarfa Goudsmit.

1 juli, Rabozaal, Internationaal Theater Amsterdam

Voor of na veel van de genoemde voorstellingen biedt KIP REPUBLIC Free Heri Heri: een gerecht dat door veel tot slaaf gemaakten op plantages wereldwijd tijdens de trans-Atlantische slavenhandel werd bereid.