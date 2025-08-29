De Holland Opera is weer in de race voor een YAM (Young Audience Music) Award, een prestigieuze internationale onderscheiding die uitstekende muziekproducties voor jongeren bekroont. Dit keer is de productie voor kinderen vanaf 6 jaar, Koekjes, genomineerd in de categorie Beste Internationale Jeugdopera.

Koekjes, met muziek van Niek Idelenburg en onder regie van Joke Hoolboom, vindt zijn oorsprong in een verhaal van Annet Schaap, dat verschenen is in de verzameling verhalen genaamd De meisjes. Deze jeugdopera biedt een moderne draai aan het klassieke sprookje Hans en Grietje, waarin twee zusjes een pad moeten banen door een wereld die bevolkt wordt door sceptische volwassenen.

De YAM Awards zijn er om creativiteit en vernieuwing binnen de wereld van muzikale producties voor jongeren te vieren, gerealiseerd door professionele groepen in diverse genres. De jury bestaat uit journalisten en afgevaardigden van vooraanstaande internationale opera- en concertgezelschappen.

In de strijd om de titel Beste Opera staat Holland Opera tegenover kandidaten zoals The English Touring Opera met The Vanishing Forest, de Belgische Helene Bracke met A la Vie, a la Mort en de Israëlische Ady Cohen met Mifletset Baktanah. Koekjes dingt eveneens mee naar de publieksprijs, waarvoor gestemd kan worden via internet. Aan beide prijzen is een geldbedrag van 1000 euro gekoppeld.

Holland Opera heeft al eerder een YAM Award in de wacht gesleept, namelijk in 2016 voor Roodhapje. Verder was het gezelschap genomineerd in 2017 voor Uitvinders en in 2022 voor Mijs met de zwavelstokjes. De winnaars van de YAM Awards 2025 zullen bekend worden gemaakt op 17 september tijdens een plechtigheid in Viljandi, Estland.