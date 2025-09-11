Angstaanjagende Tarantula’s Gespot: Wat te Doen Bij Deze Parenseizoen Invasie?

Liefde hangt in de lucht voor tarantula’s

In bepaalde Amerikaanse staten kunnen mensen zich opmaken voor een overvloed aan spinnenwaarnemingen. Het is paarseizoen voor tarantula’s, en met tienduizenden spinnen op zoek naar hun ideale partner, worden ze veelvuldig gezien in het zuidwesten van de VS.

“Als je geluk hebt, kun je ze soms in grote groepen de weg zien oversteken op bepaalde momenten van het jaar,” vertelde Dan McCamish, een senior milieuwetenschapper bij California State Parks, aan USA Today.

In staten zoals Californië, Colorado, Kansas, Nieuw-Mexico en Texas kunnen mensen de komende maanden meer van deze achtpotige insecten verwachten terwijl ze op zoek zijn naar liefde.

“In deze tijd van het jaar, als het tijd is om op zoek te gaan naar de vrouwtjes, riskeren ze hun leven,” zei Ron Magill, communicatiedirecteur van Zoo Miami, tegen Today. “Ze verlaten hun holen en trekken eropuit tot ze een vrouwtje vinden.”

McCamish legde uit dat tarantula’s nachtdieren zijn, dus de kans is het grootst om ze te zien vanaf de late avond tot de vroege ochtend.

Mannelijke tarantula’s kunnen wel tot 32 kilometer reizen om een vrouwtje te vinden om mee te paren — en ze riskeren alles om dat te doen.

“Vaker wel dan niet, sterft het mannetje na de paring en wordt hij opgegeten door het vrouwtje,” zei Magill.

“Dit is echt alles opgeven voor de liefde.”

Als je een tarantula tegenkomt — of een zwerm van hen — adviseren experts om ze met rust te laten. Bovendien zijn de spinnen ter grootte van een honkbal niet direct gevaarlijk voor mensen.

Hoewel hun grote omvang vaak angst oproept, zijn het zachtaardige spinachtigen en hun gif vormt geen risico voor mensen. Sommige mensen kunnen echter huidirritatie ervaren bij aanraking van een tarantula vanwege de kleine haartjes op hun lichaam, en sommigen kunnen allergisch zijn en in het ziekenhuis belanden.

“Het is een wild dier — het wil niet worden opgepakt, geliefd en geknuffeld,” zei McCamish. “Over het algemeen is de soort heel zachtaardig, maar als je er een zou hanteren, kunnen ze bijten.”

Het is het beste om ze met rust te laten om elk potentieel risico te vermijden — bovendien spelen ze “een enorme rol in het behouden van de ecologische balans” door als insectenbestrijder te fungeren, zei Magill.

“In werkelijkheid zijn het zachtaardige, ecologisch waardevolle dieren,” voegde McCamish toe. “Meestal zijn ze erop gericht om confrontaties te ontvluchten – vooral met iets waarvan ze weten dat het hen kan verpletteren.”

