OnlyFans-Revolutie: Wie Erft de Miljarden van deze Porno-Pionier?

Het ongekende succes van OnlyFans heeft oprichter Leonid Radvinsky veranderd in een miljardair. Deze week is de pornomagnaat op 43-jarige leeftijd overleden, waardoor de grote vraag nu is: aan wie behoort het mediaplatform met een geschatte waarde van 8 miljard dollar toe?

Leonid Radvinsky was uitermate mediaschuw. Op het internet zijn slechts enkele foto’s van hem te vinden en geen enkele uitspraak – sommigen betwijfelen zelfs of hij echt bestond. De aandacht die zijn imperium trok, was voornamelijk gericht op de contentmakers van zijn platform OnlyFans.

Recente cijfers laten zien dat meer dan 4,6 miljoen makers content leveren aan een publiek van 377,5 miljoen fans. Dit genereert miljarden aan omzet uit vooral seksueel getinte en expliciet pornografische beelden en video’s. In 2024 brachten bezoekers gezamenlijk 7,2 miljard dollar op.

Dit fortuin heeft van Radvinsky een multimiljardair gemaakt, aangezien de contentmakers 20 procent van hun inkomsten aan het platform afstaan.

Opmerkelijke nalatenschap

Ditmaal kondigde het bedrijf achter OnlyFans aan dat ‘Leo’ is overleden ‘na een langdurige strijd tegen kanker.’ De Oekraïens-Amerikaanse ondernemer laat een indrukwekkend nalatenschap na.

OnlyFans is inderdaad een fenomenaal succesverhaal, vergelijkbaar met hoe Spotify een nieuw verdienmodel introduceerde binnen de muziekindustrie, in een sector die door het internet sterk onder druk stond: de pornowereld. Op OnlyFans nemen fans een abonnement op de content die hun favoriete idolen online plaatsen, met abonnementsprijzen variërend van 4,99 dollar tot 49,99 dollar per maand.

Radvinsky was al een tijd actief als online ondernemer voordat hij deze gouden kans ontdekte. Er is weinig over hem bekend omdat hij de publiciteit altijd vermeed. Hij werd geboren in Odessa, toen nog een deel van de Sovjet-Unie, en emigreerde op zesjarige leeftijd met zijn ouders naar Chicago. In 2002 studeerde hij af in de economie aan de nabijgelegen Northwestern University, summa cum laude.

Honderden websites met pornoverwijzingen

Volgens een Forbes-profiel uit 2021 had Radvinsky al enkele jaren goed verdiend met het versturen van spam en het beheren van talloze websites die links naar pornosites bevatten, vaak met ‘gehackte wachtwoorden’ als lokmiddel voor illegaal materiaal. Met de vergoedingen die legitieme pornosites hem betaalden voor het aantrekken van bezoekers, kon Radvinsky waarschijnlijk al goed rondkomen met Cybertania, het bedrijf dat hij op zijn 17e had opgericht.

Hij investeerde miljoenen in penthouses in Chicago maar vermeldt op zijn eigen website dat hij in Florida woonde. Het staat vast dat de pornoveteraan in 2009 Leo.com oprichtte, gevestigd in Florida, waarmee hij investeringen deed in andere techbedrijven. In 2018 stuitte hij zo op OnlyFans uit Londen.

Destijds was dit een sociaal netwerk waarop contentmakers al foto’s en video’s uploaden en tegen betaling toonden aan hun fans. Het had toen nog weinig met porno van doen; vooral influencers, fitnessinstructeurs en koks verkochten er hun filmpjes.

OnlyFans was oorspronkelijk geen pornoplatform

Radvinsky had zelf al succes geboekt met het webcamseksnetwerk MyFreeCams, dat jarenlang zeer succesvol was maar inmiddels minder populair werd. Hij herkende een vergelijkbaar model. Daarom kocht hij OnlyFans van de Brit Timothy Stokely en zijn vader Guy, zelf een gepensioneerde bankier. Zij hadden het bedrijf in 2016 opgericht en in de eerste jaren 13 miljoen gebruikers aangetrokken.

Naar verluidt betaalde Radvinsky hen miljoenen voor de aandelen in Fenix International Ltd., het moederbedrijf boven het mediaplatform.

Toen de coronapandemie uitbrak, gaf dit OnlyFans een duw in de richting die de nieuwe eigenaar voor ogen had. Zowel producenten als consumenten van media zaten immers thuis, wat perfect aansloot bij het model van Radvinsky voor volwasseneninhoud. In 2020 schoot de omzet omhoog van 270 miljoen naar 2,2 miljard dollar, met 1,6 miljoen contentmakers.

Blac Chyna en Cardi B zijn de topverdieners

Toen Beyoncé in april 2020 het fenomeen OnlyFans noemde in een lied, was de doorbraak een feit en trokken ook bekende namen naar het platform. Zo is model, reality-tv-ster en ondernemer Blac Chyna; haar fans betaalden in 2025 maandelijks 20 miljoen dollar aan haar. Dit maakt Chyna de topverdiener, nog voor actrice en schrijfster Bella Thorne en zangeres Cardi B, die beide ongeveer de helft aan omzet genereren. En zoals gebruikelijk bij platforms, gaat een deel van de opbrengst naar de ‘huisbaas’. Volgens Forbes verdiende Radvinsky in 2024 al 1,9 miljoen dollar per dag. Het zakenmagazine schatte zijn vermogen op dat moment op 4,7 miljard dollar.

Deal van 8 miljard voor OnlyFans

Radvinsky heeft zichzelf door de jaren heen meer dan 1 miljard euro aan dividend uitgekeerd, maar het grootste deel van zijn vermogen bestond uit aandelen in de holding boven OnlyFans, die hij al jaren probeerde te verkopen. In de zomer van 2025 zou Radvinsky in gesprek zijn geweest met investeerders over een deal die zijn imperium waardeerde op 8 miljard dollar. Er werd ook een beursgang overwogen, maar geen van beide transacties is doorgegaan.

Zoals zijn LinkedIn-profiel suggereert, wilde de porno-ondernemer zijn fortuin niet geheel voor zichzelf houden. Hij beschreef zichzelf als investeerder, techondernemer en filantroop en stond op het punt om The Giving Pledge te ondertekenen, een belofte die superrijken doen om het merendeel van hun geld aan liefdadigheid te schenken. Tijdens zijn leven had Radvinsky al een deel van zijn vermogen gedoneerd: in 2024 ondersteunden hij en zijn vrouw een subsidieprogramma van 23 miljoen dollar voor kankeronderzoek.