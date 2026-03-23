Italiaanse politie doet onverwachte ontdekking tijdens routinepatrouille: Details onthuld!

Een Opmerkelijke Vondst in de Ionische Zee

Tijdens een routinepatrouille in de Ionische Zee deden Italiaanse autoriteiten een opzienbarende ontdekking: een laat-Romeins koopvaardijschip, nog steeds beladen met amforen.

Volgens een vertaalde verklaring die aan Fox News Digital werd verstrekt, vond de Guardia di Finanza het schip voor de kust van Apulië, de ‘hak’ van Italië.

De Guardia di Finanza, de financiële politiemacht van Italië, liet weten dat het schip in juni 2025 werd ontdekt, maar dat deze vondst tot nu toe geheim was gehouden.

“Deze onverwachte vondst vond plaats tijdens standaard maritieme patrouilleoperaties door de Guardia di Finanza met behulp van geavanceerde apparatuur aan boord, die een anomalie op de zeebodem detecteerde,” aldus de verklaring van februari.

Historische Context van het Scheepswrak

Het koopvaardijschip dateert uit de late keizerlijke periode, ongeveer van 284 n.Chr. tot 641 n.Chr., een tijdperk dat ook de val van het West-Romeinse Rijk in 476 n.Chr. omvat.

De amforen aan boord waren bedoeld voor het transport van garum, een gefermenteerde vissaus die in het oude Rome veel als smaakmaker werd gebruikt, meldt de lokale krant Giornale d’Italia.

De locatie van het schip zal strikt geheim blijven, aldus de autoriteiten, om plundering te voorkomen en de waardevolle informatie in het archeologische depot te bewaren.

“Sinds het moment van ontdekking wordt het gebied constant gemonitord door de afdeling Maritieme Operaties van de Guardia di Finanza in Gallipoli,” werd er opgemerkt in de verklaring.

Italiaanse functionarissen zijn momenteel bezig met het onderzoeken en documenteren van het wrak, gebruikmakend van wat de Guardia di Finanza omschrijft als “de meest geavanceerde onderzoeksmethoden”.

Fox News Digital heeft contact opgenomen met de Guardia di Finanza voor aanvullende informatie.

Recente Ontdekkingen Werpen Nieuw Licht op de Mediterrane Geschiedenis

De ontdekking is de nieuwste in een reeks van oude scheepswrakvondsten die nieuw licht werpen op de Mediterrane geschiedenis.

Vorig jaar lokaliseerden Turkse duikers een 2000 jaar oud scheepswrak, waarbij honderden goed bewaarde keramieken werden gevonden.

In 2024 werden oude ankers en gereedschappen gevonden nabij een 2500 jaar oud scheepswrak voor de kust van Sicilië.

