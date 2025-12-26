Geavanceerde Beschavingen Sturen Interstellaire Objecten Zoals 3I/ATLAS: Leven Zaaien op Aarde, Zegt Harvard Wetenschapper

Waarschijnlijk hebben we allemaal wel eens een ontmoeting van de 3I-soort meegemaakt.

Volgens Harvard-wetenschapper Avi Loeb is het mogelijk dat 3I/ATLAS buitenaardse oorsprong heeft en dit zou niet de eerste keer zijn dat buitenaards leven onze planeet bezocht heeft.

In een recente blogpost op Medium beweert de astrofysicus dat het statistisch bijna onmogelijk is dat de Aarde niet is blootgesteld aan mogelijk geavanceerde “beschavingen” van daarbuiten — sommigen hiervan hebben misschien zelfs buitenaardse achterblijvers op onze planeet achtergelaten.

“Er waren genoeg kansen voor bewoners van voorgaande sterren om onze plek te bezoeken,” zei Loeb tegen de Post. “Het hangt echt af van hun agenda. Maar als er een interstellaire tuinier is, dan zou die duidelijk kunnen ingrijpen… het zou verschillende levensvormen op Aarde met opzet kunnen hebben gezaaid.”

De onderzoeker schreef in de blog dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat we in de 4,6 miljoen jaar dat de Aarde bestaat niet minstens één kosmische indringer hebben ontvangen.

“Ik legde uit dat rotsen van meterformaat uit de interstellaire ruimte ongeveer eens per decennium de Aarde kunnen raken, wat neerkomt op een half miljard van dergelijke botsingen over de geschiedenis van de Aarde,” schreef hij. “Als een van deze interstellaire rotsen veerkrachtige levensvormen droeg die de interstellaire reis overleefden, zou de Aarde blootgesteld kunnen zijn geweest aan buitenaardse levensvormen.”

En aangezien de meeste sterren een miljard jaar voor de zon zijn gevormd, zou een “ambitieuze tuinier van een eerdere ster” genoeg tijd hebben gehad om de geschiedenis van het leven op onze planeet te beïnvloeden, beweerde de onderzoeker.

“We beschouwen de geschiedenis van de Aarde vaak als geïsoleerd van haar galactische omgeving, maar dit is mogelijk niet het geval,” zei Loeb.

Helaas zouden we waarschijnlijk geen gedocumenteerd bewijs hebben van deze kosmische invasie, gezien de opgetekende menselijke geschiedenis slechts ongeveer 6.000 jaar oud is, volgens Loeb. Hij voegde eraan toe dat we de hemel slechts een klein deel van die tijd effectief hebben gemonitord.

“Wat betreft interstellaire objecten, we begonnen ze pas het afgelopen decennium te vinden,” vertelde Loeb aan de Post, waarbij hij opmerkte dat we enigszins beperkt zijn door technologie die niet in staat is om zeer verre interstellaire objecten te zien.

Tot nu toe zijn er slechts drie interstellaire objecten in ons zonnestelsel geregistreerd: 1I/ʻOumuamua in 2017, 2I/Borisov in 2019, en 3I/ATLAS in 2025.

In tegenstelling tot NASA’s standpunt dat ATLAS een komeet is, speculeerde Loeb meerdere keren dat het van kunstmatige oorsprong zou kunnen zijn vanwege een verscheidenheid aan vermeende niet-komeetachtige kenmerken.

Onlangs claimde de ruimte-expert dat 3I/ATLAS een “hartslag”-achtige puls heeft die bewijs zou kunnen leveren van zijn kunstmatige oorsprong – mogelijk zelfs wijzend op de interne werking van een ruimteschip.

Maar wie waren de interplanetaire voorgangers van ATLAS? Loeb gelooft dat het “volbrachte broers en zussen van onze familie van intelligente beschavingen” waren die mogelijk ons zonnestelsel al miljarden jaren documenteren.

“We hebben mogelijk een familie van technologische beschavingen zoals de onze of intelligentie beschavingen waarvan we ons niet bewust zijn,” vertelde hij aan de Post. “Dit zijn broers en zussen die we hebben, en de meest volbrachte onder hen zijn degenen die erin slaagden hun thuisplaneet vroeg te verlaten en zich te verspreiden.”

Loeb verklaarde dat het in het beste belang van de mensheid is om interplanetair te gaan en te ontdekken wat interstellaire wezens met ons delen in het heelal. Hij waarschuwde dat het niet doen ons zou kunnen veroordelen tot zelfvernietiging, zoals bij andere hemelse beschavingen.

“Salvador Dali wordt geciteerd met de uitspraak: ‘Intelligentie zonder ambitie is een vogel zonder vleugels,'” schreef Loeb. “Dit geldt zeker voor intelligente beschavingen in de Melkweg.”

Hij voegde eraan toe, “Velen van hen hebben zich mogelijk beziggehouden met geopolitieke conflicten op hun rotsachtige planeet en zijn inmiddels omgekomen.”

Als zodanig beweerde de onderzoeker dat het verstandig zou zijn voor onze regering om een deel van ons militaire budget — dat hij opmerkte dat dit veel meer is dan het geld dat aan ruimteverkenning wordt besteed — te heralloceren naar expedities naar het hiernamaals.

“Als we op deze weg doorgaan, zullen we niet worden herinnerd,” vertelde Loeb aan de Post. “En een manier om de prioriteiten die we hebben te veranderen, is te beseffen dat iemand anders het (interplanetair gaan) heeft gedaan. Als we een bezoeker krijgen, zal het ons misschien inspireren om het na te bootsen.”