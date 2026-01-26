Dreigt Cyanide-regen door 3I/ATLAS? Harvard-wetenschapper geeft uitleg

Bedekt een komeet de aarde met giftige stoffen?

Toen de komeet 3I/ATLAS op 19 december langs de aarde scheerde, vroeg Harvard-wetenschapper Avi Loeb zich af of het misschien een vroeg kerstgeschenk had geleverd — giftig puin dat neerdaalde op onze planeet.

“Zal enig materiaal dat door 3I/ATLAS is afgestoten op aarde aankomen?” vroeg de astrofysicus zich af in een nieuwe blogpost op Medium.

Hij haalde een breed gedragen zorg aan dat de gaswolk rond 3I/ATLAS — die groen oplichtte tijdens zijn nadering tot de zon — bekend staat om het “bevatten van cyanide en waterstofcyanide”.

“Waterstofcyanide in hoge concentraties is een gif,” vertelde Loeb eerder aan de Post, wijzend op het gebruik van het gas als chemisch wapen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De wetenschapper merkte op dat het Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), een radiotelescoop in Chili, hoeveelheden methanol en waterstofcyanide in het hemellichaam had gedetecteerd gedurende de herfst.

Dit deed hem afvragen of de interstellaire komeet “een seriemoordenaar was die gif verspreidde” — als een intergalactische cyanide-tablet.

Geen direct gevaar voor een diepe impact

Gelukkig hoeven we ons niet voor te bereiden op een diepe impact — Loeb speculeerde dat de zonnewind elke potentieel giftige lading zou verhinderen ons te bereiken.

“Gezien de massa verlies snelheid gemeten door de Webb Space Telescope, zou het gas rond 3I/ATLAS worden opgeveegd door de zonnewind op een afstand van slechts enkele miljoenen kilometers van 3I/ATLAS,” schreef hij.

Ter referentie, ATLAS was 170 miljoen mijl verwijderd van de aarde tijdens zijn dichtste nadering op 19 december.

Loeb theoretiseerde dat kleine stofdeeltjes, die kleiner zijn dan een micrometer, zouden worden weggevaagd door de zonnestralingsdruk terwijl grotere objecten zouden opbranden in de atmosfeer van de aarde, mits ze kleiner waren dan drie voet.

Puin dat groter is, zou ondertussen een verwaarloosbare kans hebben om de planeet te raken vanwege de snelheid van het uitgassen van de komeet en zijn afstand tot de aarde.

“Gezien de massaverlies snelheid van 3I/ATLAS, zijn er minder dan een miljoen van deze grote objecten vrijgekomen in de afgelopen maanden,” schreef Loeb, opmerkend dat hun verre oorsprong impliceert dat “de dichtstbijzijnde van hen nooit dichter dan tien keer de straal van de aarde zullen komen.”

Hij merkte echter gekscherend op dat het resultaat anders zou kunnen zijn als genoemde projectielen kunnen “manoeuvreren door technologische voortstuwing.”

Loeb, die bij zijn bewering blijft dat ATLAS’ mogelijk kunstmatige oorsprong heeft, had eerder al gespeculeerd dat de bizarre traject van 3I/ATLAS suggereert dat het “satellieten” naar Jupiter stuurt om informatie te verzamelen voor een “buitenaardse beschaving.”

Loeb vertelde aan The Post dat de komeet 3I/ATLAS zijn tijd in de buurt van de gasreus — die het zal bereiken op 16 maart 2026 — zou kunnen gebruiken om het te “zaaien” met extra sondes.

