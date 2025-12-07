Reusachtig Object ter Grootte van Manhattan Verandert van Kleur en Versnelt: Mogelijk Buitenaards Aangedreven – Harvard Wetenschapper

Interstellaire Object ter Grootte van Manhattan Vertoonde Niet-Gravitationele Versnelling

Volgens Avi Loeb, een astrofysicus van Harvard, toonde het interstellaire object 3I/ATLAS, dat ongeveer zo groot is als Manhattan, tekenen van niet-gravitationele versnelling en had het een kleur die “blauwer dan de zon” was toen het langs onze zon scheerde. Dit zou kunnen duiden op de aanwezigheid van een “motor” van een buitenaards vaartuig.

De niet-gravitationele versnelling van het object werd deze week door NASA vastgesteld en wijst op een aanzienlijke uitstoting van gassen, zoals te verwachten is bij een komeet. Dit zou betekenen dat het object binnen enkele maanden mogelijk de helft van zijn massa verliest, vergezeld van een enorme puinpluim.

In een recente publicatie opperde Loeb dat de versnelling, samen met de opvallend blauwe kleur van het object, indicaties kunnen zijn van een kunstmatig gefabriceerd vaartuig.

“Als alternatief kan de niet-gravitationele versnelling de technologische handtekening zijn van een interne motor,” schreef hij in een blogpost op Medium afgelopen vrijdag. “Dit zou ook kunnen verklaren waarom 3I/ATLAS ‘blauwer dan de zon’ werd gemeld.”

“Dit zou potentieel verklaard kunnen worden door een hete motor of een bron van kunstmatig licht,” voegde hij toe, hoewel het ook een natuurlijk kenmerk van een komeet zou kunnen zijn.

Waarnemingen Belemmerd door de Positie van de Aarde

Telescopen op aarde konden de interstellaire bezoeker niet direct meten toen het binnen 172 miljoen mijl van de zon kwam, terwijl onze planeet zich aan de tegenovergestelde kant van de zon bevond.

Toch konden enkele rond de zon cirkelende ruimtevaartuigen metingen verrichten die een “snelle verheldering” toonden, waarbij de vermeende komeet “duidelijk blauwer dan de zon” bleek, volgens een onderzoek van het Amerikaanse Naval Research Lab.

De kleur is “zeer verrassend” en staat in contrast met eerdere waarnemingen waarbij het object rood en vervolgens groen bleek, aldus Loeb.

3I/ATLAS zal naar verwachting op 19 december zijn dichtste nadering tot de aarde maken, op ongeveer 167 miljoen mijl afstand. Dit biedt onderzoekers op aarde de beste kans om te bepalen of het mysterieuze object in feite een komeet is of een kunstmatig vaartuig.

“Als we in december geen enorme gaswolk rond 3I/ATLAS waarnemen,” zei Loeb, zou dit kunnen wijzen op een “voortstuwingssysteem.”

Loeb uitte kritiek op NASA omdat het geen beelden heeft vrijgegeven die werden genomen door de HiRISE-camera van de Mars Reconnaissance Orbiter tijdens de nabije passage bij de rode planeet in de eerste week van oktober.

Bronnen vertelden The Post dat de langverwachte beelden pas gedeeld zullen worden wanneer de overheid weer opent.

NASA’s Reactie op Veiligheidsclaims

Ondertussen probeerde Sean Duffy, waarnemend beheerder van NASA, beweringen te ontkrachten dat 3I/ATLAS enige vorm van gevaar zou vertegenwoordigen.

“NASA’s waarnemingen tonen aan dat dit de derde interstellaire komeet is die door ons zonnestelsel trekt,” schreef Duffy, die ook minister van transport is, op X donderdag in reactie op een vraag van reality-tv-ster Kim Kardashian.

“Geen aliens. Geen bedreiging voor het leven hier op aarde,” verzekerde hij.

