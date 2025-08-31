5 augustus bijna kortste dag van de zomer: Wetenschappers vrezen langdurige effecten – “Een groot probleem”

Zo weinig tijd.

Morgen zou wel eens een kortere dag kunnen zijn — maar het verschil zal nauwelijks merkbaar zijn.

Wetenschappers melden dat de aarde op dinsdag net iets sneller zal draaien dan normaal — waardoor de gebruikelijke 24-uursdag met 1,25 tot 1,51 milliseconden wordt verkort. Deze voorspelling is gedaan door de Internationale Dienst voor de Rotatie van de Aarde en Referentiesystemen en het Amerikaanse Naval Observatory, volgens TimeandDate.

Gezien het feit dat de aarde 86.400 seconden nodig heeft om een volledige rotatie te maken, is deze verandering zo gering dat het voorlopig geen grote impact zal hebben op het dagelijks leven van mensen, zoals gemeld door CNET.

Tot verbazing van velen zal morgen de derde kortste dag van deze zomer zijn. 9 juli en 22 juli waren twee andere dagen waarop de tijd sneller leek te gaan, volgens de Internationale Dienst voor Rotatie en Referentiesystemen.

Experts wijten de kortere zomerdagen aan de positie van de maan — maar zijn daar niet zeker van.

“De oorzaak van deze versnelling is niet verklaard. De meeste wetenschappers geloven dat het iets binnenin de Aarde is. Oceaan- en atmosfeermodellen verklaren deze enorme versnelling niet,” vertelde de expert in aardrotatie van de Staatsuniversiteit van Moskou, Leonic Zotov, aan TimeandDate.com.

En deze trend van kortere dagen is al aan de gang sinds 2020.

Juli 2020 had een dag die 1,47 milliseconden korter was, en twee jaar later, in juni 2022, was er een dag waarop 1,59 milliseconden werd afgeschaafd.

Wedden dat je nooit hebt gerealiseerd dat je een dag hebt meegemaakt die korter was dan 24 uur.

Hoewel ze op het moment zelf niet merkbaar zijn, waarschuwen wetenschappers dat kortere dagen negatieve langetermijneffecten kunnen hebben.

Naarmate de rotatie van onze bleke blauwe stip versnelt, kan de divergerende kracht ervoor zorgen dat oceaanwater naar de evenaar verschuift — wat op zijn beurt de zeespiegel voldoende zou kunnen verhogen om laaggelegen landen te overstromen, zoals uitgelegd door de Daily Mail.

Als de snelle rotatie van de aarde aanhoudt, vrezen experts dat de 24-uursdag met twee uur kan inkrimpen.

Als gevolg hiervan zouden de interne klokken van mensen ontregeld raken en zou een 22-uursdag ook potentieel gevaarlijke weerspatronen kunnen veroorzaken, zoals snellere en meer catastrofale orkanen, legde NASA-astronoom Dr. Sten Odenwald uit, volgens het medium.

“Dit is een ongekende situatie en een groot probleem,” zei de hoofdauteur van de studie en geofysicus aan het Scripps Institution of Oceanography aan de University of California, Duncan Agnew, eerder deze zomer.