Unieke NASA Rotorcraft Bijna Klaar: Verkenning Saturnus’ Maan in 2034!

De verkenning van andere planeten in ons zonnestelsel staat op het punt een grote sprong voorwaarts te maken, nu NASA een belangrijke aankondiging heeft gedaan.

Ingenieurs en wetenschappers bij NASA hebben een uniek type rotorcraft ontwikkeld voor de verkenning van een andere maan, die naar verschillende locaties kan vliegen zoals we dat nog niet eerder hebben gezien.

Deze rotorcraft, genaamd Dragonfly, heeft als missie om de maan Titan van Saturnus te onderzoeken en verkennen.

Dragonfly is een octocopter ter grootte van een kleine auto, uitgerust met vier paar tegenover elkaar draaiende, driebalige rotors.

“Titan is een zeer interessant doelwit, uniek in ons zonnestelsel,” zei Dr. Zibi Turtle van het Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. “Het is de enige maan die een dichte atmosfeer heeft.”

Opmerkelijk is dat de atmosfeer van Titan zelfs dichter is dan die van de Aarde, volgens NASA.

De atmosfeer van Titan bestaat voornamelijk uit stikstof, net als de onze, maar bevat ook methaan.

Dit betekent dat er veel zeer complexe, koolstofrijke moleculen in het systeem aanwezig zijn.

Omdat Titan een maan is in het buitenste deel van het zonnestelsel (in tegenstelling tot de onze), bestaat zijn korst uit waterijs.

Experts zeggen dat op plaatsen waar de korst in het verleden is gesmolten, het potentieel bestaat voor grote complexe koolstofmoleculen om zich te mengen met vloeibaar water voor langere perioden.

Dit is hetzelfde soort chemische vergelijking die op Aarde bestond voordat het leven zich ontwikkelde.

Hierdoor kunnen wetenschappers de chemische stappen begrijpen die mogelijk hier op Aarde hebben plaatsgevonden, wat leidde tot het ontstaan van biologie.

Kan dit de vroege stadia zijn van wat kan leiden tot leven? Dat is wat experts hopen te ontdekken.

“Dragonfly zal tijdens zijn missie meerdere kilometers per vlucht afleggen door de geelachtige, smogachtige waas van Titan’s stikstofrijke atmosfeer en zal stoppen bij verschillende geologische locaties om monsters van het oppervlaktemateriaal te verzamelen voor analyse binnenin de rotorcraft met een reeks wetenschappelijke instrumenten,” luidde een verklaring van NASA, waarin het proces van de rotorcraft werd uitgelegd.

Dragonfly zal tijdens zijn geplande missie van 3,3 jaar tot 70 mijl over Titan reizen.

Volgens NASA wordt verwacht dat de rotorcraft elke één tot twee Titan-dagen een vlucht maakt, wat een Tslo wordt genoemd en ongeveer 16 aardse dagen duurt. Een jaar op Titan duurt 29,5 aardse jaren.

De geologie van Titan lijkt verrassend veel op die van de Aarde, met als doellandingsgebied vol organische duinen, zeer vergelijkbaar met wat we gewend zijn.

Ondanks deze geologische kenmerken, is de temperatuur op deze maan 94 Kelvin, wat min 290 graden Fahrenheit is.

Gelukkig is de rotorcraft gebouwd om deze omgeving te weerstaan, aangezien het een zeer goed geïsoleerd voertuig is dat de binnentemperatuur van de lander op een goede temperatuur houdt voor de apparatuur, elektronica en andere instrumenten.

Deze missie biedt wetenschappers de kans om nog nooit eerder vertoonde informatie te leren die duizenden jaren teruggaat, en zou ons kunnen leren hoe de Aarde eruitzag voordat biologie ontstond.

De lanceerdatum voor de rotorcraft is in juli 2028 en hij zal in december 2034 bij Titan aankomen.