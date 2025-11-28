Noorderlicht schittert vanavond in 22 staten: Zie hier wie het spektakel kan waarnemen!

Kun je schilderen met alle kleuren van de zonnewind?

Liefhebbers van sterrenkijken in New York en andere plaatsen zouden vanavond kunnen genieten van een indrukwekkende lichtshow in de hemel, dankzij een krachtige geomagnetische storm.







“Er komt een hele reeks grote #zonnevlammen aan, samen met enkele kleinere stormen die nu toeslaan, en wat snelle zonnewind!” zei ruimteweerfysicus Tamitha Skov op X. “Het is een droom voor #aurorafotografen die nu begint en zeker het hele weekend zal duren.”

Op 5 november werd er een M7.4 zonnevlam uitgestoten door de zon, waarbij een coronale massa-ejectie (CME) — een uitstoot van plasma en magnetische velden van de buitenste laag van onze zon — werd vrijgegeven die reisde met een snelheid tussen 2,5 en 3,1 miljoen mijl per uur, aldus Space.com. Dit fenomeen activeert de noorderlichten (aurora borealis) en de zuiderlichten (aurora australis).

Verwacht wordt dat het later op 6 november of vroeg op 7 november zal arriveren, zoals Space.com op donderdag meldde, wat mogelijk sterke G3 geomagnetische stormcondities zal veroorzaken, volgens het Space Weather Prediction Center van NOAA.







Kaart van de 22 staten die het uitzicht zullen kunnen zien.

“Er zijn waarschuwingen uitgegeven voor deze tijden met een matige tot hoge zekerheid wat betreft timing, en een matige zekerheid wat betreft de omvang,” schrijft NOAA.

Als de snelle CME zoals voorspeld arriveert, zou het de aurora’s van de polen tot aan het Amerikaanse Middenwesten kunnen versterken, wat ideale omstandigheden creëert voor liefhebbers van het Noorderlicht.

Echter, het grootste vuurwerkspektakel zal waarschijnlijk vanavond plaatsvinden, volgens NOAA.

Hun laatste voorspellingskaart toonde aan dat ten minste 22 staten waarschijnlijk getuige zullen zijn van het lichtspektakel, waaronder Alaska, Washington, Minnesota, Pennsylvania, Massachusetts, Illinois en New York.

Voor optimale waarneming moeten sterrenkijkers naar een donkere plek ver van stadslichten gaan en een uitzicht naar het noorden zoeken met een heldere horizon.

Bij het maken van een foto moeten kijkers de nachtmodus inschakelen, de flits uitzetten en een statief gebruiken voor maximale stabiliteit, volgens Hello Aurora.

Ze zouden dan naar het noorden moeten kijken tussen 22.00 en 02.00 uur lokale tijd, volgens NOAA, dat opmerkt dat de aurora rond 03.00 uur zijn hoogtepunt zal bereiken.

Hier is de volledige lijst van staten met zichtbaarheid van de aurora:

Alaska

Washington

Oregon

Idaho

Montana

Wyoming

Noord-Dakota

Zuid-Dakota

Nebraska

Minnesota

Iowa

Wisconsin

Illinois

Indiana

Ohio

Michigan

New York

Pennsylvania

Vermont

New Hampshire

Massachusetts

Maine

