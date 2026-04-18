6 Geneesmiddelen Met Nieuwe Toepassingen: Oorspronkelijk Ontworpen Voor Iets Anders!

Stel je voor, we hadden misschien nooit het deuntje “Oh, oh, oh, Ozempic!” in ons hoofd gekregen als het niet was voor een griezelige, op de bodem levende vis.

Dr. Joel Habener van het Massachusetts General Hospital ontdekte in de jaren 80 onverwachts GLP-1 tijdens het analyseren van de pancreasgenen in zeeduivels.

Het team van Habener identificeerde de voorloper van GLP-1, een hormoon dat de bloedsuikerspiegel reguleert door insuline te verhogen en glucagon na maaltijden te onderdrukken. Dit vormde de basis voor de medicijnen die we nu kennen als Ozempic, Zepbound en Trulicity.

GLP-1 blijkt nuttig te zijn voor meer dan alleen het beheersen van diabetes en het bevorderen van gewichtsverlies. Studies tonen voordelen aan voor uiteenlopende aandoeningen zoals chronische nierziekte en slaapapneu tot alcoholverslaving, vanwege hun vermogen om ontsteking te verminderen en de gezondheid van organen te verbeteren, los van gewichtsverlies.

GLP-1 is niet de enige toevallige doorbraak. Veel baanbrekende medicijnen zijn per ongeluk ontdekt of tijdens onderzoek naar volledig andere toepassingen – het antibioticum penicilline werd ontdekt via met schimmel besmette bacteriën, terwijl chlorpromazine oorspronkelijk werd ontwikkeld om chirurgische shock te voorkomen en later werd hergebruikt als een antipsychoticum voor schizofrenie.

Onderzoek uit 2012 meldde dat de ontdekking van 6% van de door de FDA goedgekeurde medicijnen serendipiteit betrof – hier is een blik op zes van hen.

Viagra

Pfizer ontwikkelde de kleine blauwe pil (wetenschappelijke naam: sildenafil) eind jaren 80 om borstpijn en hoge bloeddruk te behandelen.

Hoewel het niet effectief bleek tegen angina pectoris, had het een zeer opvallend bijeffect: verbeterde erecties.

De FDA keurde Viagra goed voor erectiestoornissen in 1998. Het medicijn is ook aangetoond dat het de bloedstroom naar de longen verbetert en de bloeddruk verlaagt.

Minoxidil

Minoxidil heeft verschillende rollen gespeeld. Het werd in de jaren 50 ontwikkeld om maagzweren te behandelen, maar was uiteindelijk niet succesvol.

Vervolgens werd het op de markt gebracht als het antihypertensieve middel Loniten en door de FDA in 1979 goedgekeurd om ernstige hoge bloeddruk te behandelen.

Wetenschappers merkten op dat mensen die het medicijn gebruikten onverwachte haargroei op hun hoofd en lichaam ervoeren. Minoxidil werd in de jaren 80 opnieuw gebrandmerkt als het topische Rogaine.

Botox

Voordat het een vaste waarde werd in de huidverzorgingsregimes van Hollywood, werd Botox oorspronkelijk door de FDA goedgekeurd in 1989 voor scheelzien, oncontroleerbaar ooglidtrillen en aangezichtszenuwaandoeningen.

Later werd ontdekt dat Onabotulinumtoxine A cosmetische rimpels kan verminderen en potentieel heeft voor de behandeling van chronische migraine, ernstig zweten onder de oksels en overactieve blaas.

AZT

Zidovudine werd in de jaren 60 ontwikkeld als chemotherapie medicijn en werd snel opzij gezet toen bleek dat het niet werkte tegen tumorgroei bij muizen.

Het kwam in de jaren 80 terug als AZT, het eerste door de FDA goedgekeurde antiretrovirale medicijn voor de behandeling van HIV/AIDS.

Thalidomide

Thalidomide heeft verschillende herontwerpen ondergaan. Een Duits farmaceutisch bedrijf synthetiseerde het in de jaren 50 voor slapeloosheid en ochtendmisselijkheid bij zwangere vrouwen.

Vervolgens werd het in verband gebracht met ernstige geboorteafwijkingen bij duizenden baby’s en van de markt gehaald.

Sindsdien is het opgedoken als een remedie voor complicaties bij lepra, en nu wordt het gebruikt voor de behandeling van het zeldzame bloedkanker multiple myeloom en lupus.

Metformine

Metformine ken je misschien als een diabetesmedicijn. Het werd oorspronkelijk gebruikt als een antimalariamiddel en een behandeling voor influenza.

Nu wordt het bestudeerd vanwege zijn potentiële anti-verouderingseigenschappen.