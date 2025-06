Nieuwe, Spannende Niet-Opiode Pijnstiller Belooft Veel: Geen Gewenning Gemeld

Een Echte Prestatie!

Onderzoekers van de Duke University hebben een veelbelovende, krachtige pijnstiller ontwikkeld, die ogenschijnlijk geen schadelijke bijwerkingen of verslavende effecten heeft zoals opioïden.

Terwijl opioïden interageren met veel verschillende cellulaire paden, is het experimentele medicijn selectiever. SBI-810 richt zich op een receptor in de hersenen en het ruggenmerg, en activeert een enkel pijnverlichtend signaal terwijl het andere signalen die problematische gevolgen kunnen veroorzaken, vermijdt.

“Wat deze verbinding zo interessant maakt, is dat het zowel pijnstillend als niet-opioïde is,” zei Ru-Rong Ji, hoofdauteur van de studie en onderzoeker in anesthesiologie en neurobiologie, die het Duke Anesthesiology Center for Translational Pain Medicine leidt.

“[De receptor] is een veelbelovende doelwit voor de behandeling van acute en chronische pijn,” voegde Ji toe.

Chronische Pijn: Een Aanhoudend Probleem

In de VS is chronische pijn een voortdurend probleem. Bijna een kwart van de volwassenen, ongeveer 62 miljoen, ervoer dit in 2023.

Chronische pijn heeft bijgedragen aan de opioïdencrisis. Ongeveer 8,6 miljoen Amerikanen van 12 jaar en ouder meldden het misbruik van voorgeschreven opioïden in 2023.

Bijna 70% van de meer dan 107.000 drugsgerelateerde sterfgevallen in de VS dat jaar werden toegeschreven aan opioïden zoals fentanyl.

Recente Vooruitgang

Het goede nieuws is dat er recentelijk vooruitgang is geboekt op dit gebied, met meer behandelopties en minder opioïde-gerelateerde sterfgevallen.

Het is nog te vroeg om te zeggen of SBI-810 kan helpen. Het medicijn is nog niet grondig getest op mensen, maar de resultaten bij muizen zijn bemoedigend.

Opioïden zoals morfine leiden vaak tot tolerantie bij herhaald gebruik, wat hogere of frequentere doses vereist om hetzelfde niveau van pijnbeheersing te handhaven.

SBI-810 verlichtte pijn van chirurgische incisies, botbreuken en zenuwletsels zonder opbouw van tolerantie of constipatie, een ander veelvoorkomend bijeffect van opioïden.

Wanneer gecombineerd met kleine doses opioïden, maakte SBI-810 deze effectiever in lagere doses.

Er wordt gezegd dat het beter werkt dan de pijnstillers oliceridine en gabapentine in bepaalde situaties.

De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Cell.

Het team van Ji heeft verschillende patenten veiliggesteld voor SBI-810 en hoopt binnenkort met menselijke proeven te beginnen.

