Duizenden mogelijke UFO’s gespot op foto’s uit de jaren ’50: nog voor satellieten!

In twee recent gepubliceerde wetenschappelijke artikelen, die door vakgenoten zijn beoordeeld, wordt beweerd dat er UFO’s zijn waargenomen op foto’s uit de jaren ’50.

Beatriz Villarroel, een astronoom verbonden aan het Nordic Institute for Theoretical Physics, stelt in beide artikelen dat de zogenaamde ‘transienten’ — kortstondige, sterachtige objecten van onbekende herkomst — die te zien zijn op ‘historische fotografische platen’ van de nachtelijke hemel, bezoekers van een verre planeet zouden kunnen vertegenwoordigen.

“We vermoeden dat sommige van deze transienten mogelijk niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen (UAP) in een baan om de aarde zijn, die, als ze in de atmosfeer neerdalen, aanleiding kunnen geven tot sommige waarnemingen van UAP,” beweerde het onderzoek gepubliceerd in Nature’s Scientific Reports.

Er werd een “kleine positieve correlatie” gevonden tussen UAP-waarnemingen en transiënten die “ver boven het toeval uitsteeg”, betoogde ze in het artikel gepubliceerd op 20 oktober.

Onderzoekers hebben ongeveer 2.000 fotografische platen geanalyseerd die tussen 1949 en 1958 zijn genomen in het Palomar Observatorium in Californië voor een van de eerste gedetailleerde astronomische surveys van de hemel, genaamd de Palomar Sky Survey, meldde Scientific American.

Belangrijk is dat deze foto’s zijn gemaakt voordat er door mensen gemaakte satellieten of andere vaartuigen in een baan om de aarde waren, beweert het artikel gepubliceerd op 17 oktober in Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Deze platen, ter grootte van een vinylplaat, waren de voornaamste methode om astronomische beelden vast te leggen die werden gebruikt om de Hubble Guide Stars Catalog te creëren — en die vandaag de dag nog steeds door NASA wordt gebruikt.

Villarroel en haar team gebruikten machine learning en beeldverwerkingssoftware om de helderheid van de op de platen vastgelegde objecten te analyseren en vast te stellen dat er 107.000 transiënte lichten waren — die eruitzien als, maar niet zijn, vaste sterren aan de nachtelijke hemel.

Sommige van deze transiënten werden beschouwd als fouten of afwijkingen op de platen, maar duizenden ervan zijn volledig onverklaard, volgens het onderzoek van Villarroel, en zij beweerde dat deze overeenkomen met bekende UFO-waarnemingen en nucleaire tests.

Bijvoorbeeld, meerdere heldere transiënten werden waargenomen op 19 en 27 juli 1952 — precies in de periode van het beroemde UFO-incident in Washington DC, waarbij er gedurende enkele weken honderden individuele meldingen van vliegende schotels in de lucht boven de hoofdstad waren. Deze UFO-waarnemingen zijn nog steeds onverklaard.

Transiënten deden zich ook voor op of nabij data van nucleaire tests — het onderzoek beweerde dat transiënten 45% waarschijnlijker waren op data binnen 24 uur na een nucleaire test, volgens de artikelen.

De laatste datum waarop een transiënt werd waargenomen binnen een nucleaire testperiode in de dataset was 17 maart 1956, beweerden de onderzoekers, wat de dag na de “Joe 21” nucleaire test in Rusland was, volgens onderzoek van de Universiteit van Columbia.

Een ander intrigerend voorval toonde aan dat meerdere transiënten in een rechte lijn op één fotografische plaat verschenen, wat Villarroel beweerde dat onwaarschijnlijk is door enig bekend natuurlijk fenomeen.

De artikelen maakten verder de schokkende bewering dat UAP-waarnemingen “significant” geassocieerd zijn met vensters van nucleaire wapentests.

Over het algemeen ondersteunen de bevindingen van deze studie onze speculatieve hypothesen dat transiënten enige mate van associatie vertonen met zowel nucleaire tests als rapporten van UAP,” concludeerde het artikel.