700 jaar oude sandaal gevonden in nest van beenetende gier: onderzoek onthult

Cultuurarchieven in Vogelnesten

Ze zijn ware cultuurspeurders.

In Spanje is een 700 jaar oude sandaal samen met andere handgemaakte culturele objecten ontdekt in het broednest van een baardgier, volgens een recent gepubliceerd onderzoek.

De middeleeuwse schoeisel werd gevonden door een team van onderzoekers die tussen 2008 en 2014 de nesten van baardgieren in de kliffen van Zuid-Spanje bestudeerden, aldus onderzoek gepubliceerd in september in The Scientific Naturalist.

Eén van de 12 onderzochte nesten stamt uit ten minste de 13e eeuw en bevatte meerdere handgemaakte voorwerpen van een vergelijkbaar opmerkelijke ouderdom.

Vooral opmerkelijk was de vondst van een “complete sandaal gemaakt van espartogras touw” die ongeveer 700 jaar oud is.

In datzelfde nest vonden onderzoekers een fragment van “oker geschilderd schapenleer” dat dateert van zo’n 650 jaar geleden.

In een ander nabijgelegen nest werd een fragment van mandenmakerij uit de 18e eeuw aangetroffen, volgens het onderzoekspaper.

De onderzoekers ontdekten ook een aantal andere handgemaakte en zeer oude materialen, waaronder een kruisboogpijl en zijn houten lans, een slinger en nog een stuk stof waarvan wordt aangenomen dat het honderden jaren oud is.

“We wisten dat de baardgier een transportsoort is die objecten naar zijn nest kan dragen voor constructie, maar het aantal gevonden voorwerpen en hun ouderdom verraste ons,” zei hoofdauteur Antoni Margalida van het Pyrenean Institute of Ecology bij de Spaanse Nationale Onderzoeksraad, volgens CNN.

“Dit betekent dat deze locaties, die eeuwenlang worden gebruikt, kwaliteitslocaties zijn die door verschillende generaties zijn gebruikt voor het fokken.”

Baardgieren, ook bekend als lammergieren, kunnen een vleugelspanwijdte hebben van wel 10 voet en voeden zich voornamelijk met beenmateriaal.

“Deze studie werpt nieuw licht, en echt een geheel nieuwe hoek op de plaats van de Baardgier in ons begrip van de interactie tussen een fascinerende vogel en de geschiedenis van de menselijke cultuur,” vertelde John Fitzpatrick, directeur emeritus van het Cornell Lab of Ornithology, aan CNN.

