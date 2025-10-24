Brigitte Bardot woedend: “Ik leef nog!” Misverstanden rond haar gezondheid.

Brigitte Bardot is verbaasd over de geruchten van haar overlijden. Op het sociale platform X laat de Franse filmster weten dat ze nog altijd in leven is.
“Ik heb geen idee wie deze onzin over mijn ‘verdwijning’ vanavond heeft verspreid, maar ik kan jullie verzekeren dat het prima met mij gaat en ik heb geen plannen om ergens heen te gaan”, aldus de 91-jarige Brigitte. Ze geeft dit als ‘vriendelijk advies’ aan haar fans.
Onlangs onderging Brigitte een “kleine chirurgische ingreep” in het ziekenhuis, die volgens haar woordvoerders “zeer succesvol” was. Eerder waren er in de Franse pers berichten dat de actrice aan een “ernstige ziekte” zou lijden.
Hulpdiensten in actie
Het is niet de eerste keer dat er bezorgdheid is over haar gezondheid. Twee jaar geleden moesten de hulpdiensten van Saint-Tropez in actie komen voor haar. Volgens de Franse nieuwszender BFMTV kampte de actrice destijds met ademhalingsproblemen.
