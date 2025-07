Oude DNA onthult: Genetische band tussen Egypte en Mesopotamië onthuld!

WASHINGTON — Uit recent onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, blijkt dat er een genetische verbinding is tussen de culturen van het oude Egypte en Mesopotamië.

Onderzoekers hebben volledige genomen gesequenced uit de tanden van een uitzonderlijk goed bewaard gebleven skelet, gevonden in een verzegelde begrafenisurn in een Egyptische grafplaats, die dateert van tussen 4.495 en 4.880 jaar geleden.

Ongeveer tachtig procent van het genoom toonde verwantschappen met Noord-Afrika en de regio rond Egypte.

Echter, een vijfde van het genoom vertoonde banden met het gebied in het Midden-Oosten tussen de rivieren Tigris en Eufraat, bekend als de Vruchtbare Halve Maan, waar de Mesopotamische beschaving bloeide.

“Deze ontdekking is van groot belang”, zegt Daniel Antoine, conservator van Egypte en Soedan bij het British Museum, “omdat dit de eerste directe aanwijzing is die aantoont wat in eerder werk al werd gesuggereerd”.

Eerder archeologisch bewijs heeft handelsverbanden tussen Egypte en Mesopotamië aangetoond, evenals overeenkomsten in pottenbaktechnieken en beeldschriftsystemen.

Hoewel overeenkomsten in tandstructuren mogelijke voorouderlijke verbanden suggereerden, verduidelijkt deze nieuwe studie de genetische banden.

De Nijl heeft “waarschijnlijk gefunctioneerd als een oude superweg, die de beweging van niet alleen culturen en ideeën, maar ook van mensen faciliteerde”, aldus Antoine, die niet bij het onderzoek betrokken was.

Het skelet werd gevonden in een Egyptisch grafcomplex op de archeologische site van Nuwayrat, in een uit de rotsen uitgehouwen kamer.

Een analyse van de slijtage van het skelet en de aanwezigheid van artritis in specifieke gewrichten wijst erop dat de man waarschijnlijk in de zestig was en mogelijk als pottenbakker werkte, zegt medeauteur en bio-archeoloog Joel Irish van de Liverpool John Moores University.

De man leefde net voor of rond het begin van het Oude Rijk van Egypte, toen Boven- en Beneden-Egypte als één staat werden verenigd, wat leidde tot een periode van relatieve politieke stabiliteit en culturele innovatie — inclusief de bouw van de piramides van Giza.

“Dit is de periode waarin gecentraliseerde macht de vorming van het oude Egypte zoals we dat kennen mogelijk maakte”, zei medeauteur Linus Girdland-Flink, een paleogeneticus aan de Universiteit van Aberdeen.

Tegelijkertijd ontstonden in Mesopotamië de Soemerische stadstaten en kwam het spijkerschrift op als schrijfsysteem.

Onderzoekers gaven aan dat de analyse van andere oude DNA-monsters nodig is om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang en timing van bewegingen tussen de twee culturele centra.

