2500 jaar oude Siberische mummie: eerste geval van complexe kaakchirurgie en protheses!

Een Verbazingwekkende Ontdekking

Wat onderzoekers onlangs ontdekten was ronduit verbijsterend.

Een mondstukprothese op een 2500 jaar oude mummie uit Siberië zou wel eens het vroegste voorbeeld van gecompliceerde kaakchirurgie in de geschiedenis kunnen zijn, volgens een baanbrekende studie uitgevoerd door onderzoekers van de Staatsuniversiteit van Novosibirsk (NSU) in Rusland.

“Het is mogelijk dat we voor het eerst bewijs hebben gevonden van zo’n chirurgische ingreep,” zei Dr. Andrey Letyagin, een Russische radioloog die betrokken was bij dit onderzoek naar fossielen, in een vertaalde verklaring.

De chirurgische geschiedenis gaat terug tot 1994, toen archeologen van de Russische Academie van Wetenschappen een begraafplaats op het afgelegen Ukok Plateau opgroeven en de overblijfselen van de oude patiënt in de permafrost vonden, aldus Livescience.

De vrouw, geschat tussen de 25 en 30 jaar oud toen ze stierf, lag op een houten bed en droeg een pruik, typisch voor de Pazyryk-mensen — een nomadische, paardrijdende stam die tussen de zesde en derde eeuw v.Chr. over de Centraal-Aziatische steppen zwierven.

Maar met slechts een gedeeltelijk schedel en zonder significante grafornamenten, werd het onderzoek destijds niet verder uitgediept.

“Dit gemummificeerde stuk huid op de schedel van de begraven vrouw maakte antropologisch onderzoek onmogelijk,” zei Natalia Polosmak, een archeoloog bij de Siberische afdeling van de Russische Academie van Wetenschappen.

Echter, door gebruik te maken van een CT-scanner, konden onderzoekers het zachte weefsel digitaal verwijderen en deden ze een gruwelijke ontdekking.

De vrouw had een hoofdverwonding opgelopen die haar rechter kaakgewricht had vernietigd, ligamenten had gescheurd en haar kaak uit lijn had gegooid, waardoor ze niet meer kon spreken of eten.

De verwonding was vermoedelijk opgelopen tijdens een val van een paard — wat past bij de op paarden gerichte cultuur. Zonder de noodoperatie zou deze gruwelijke verwonding fataal zijn geweest door ondervoeding of infectie, meldde ZME Science.

Verbluffende foto’s laten zien waar twee kleine, 1,5 millimeter kanalen waren geboord in de botten die het gewonde gewricht vormden, die elkaar in een rechte hoek kruisten.

In deze groeven zat elastisch materiaal, waarschijnlijk paardenhaar of dierlijke pees, dat functioneerde als een soort chirurgische hechting.

“Deze primitieve prothese hield de gewrichtsoppervlakken bij elkaar en stelde de patiënt in staat haar kaak te bewegen,” legde Dr. Letyagin uit. “Het gewricht functioneerde, maar ze kon nog steeds geen voedsel kauwen aan de geblesseerde kant vanwege de ernstige pijn.”

Nieuw bot groeide rond de gaten, en vormde een cirkel van dik weefsel dat bevestigde dat de patiënt tijdens deze oude operatie nog leefde en maanden of zelfs jaren na de operatie overleefde.

Het was een indrukwekkende prestatie die het beeld van de Pazyryk als marauderende barbaren uitdaagt.

In feite toont eerder onderzoek aan dat deze pastorale volkeren schedeltrepanatie beoefenden, de oudst gedocumenteerde chirurgische procedure.

Tijdens deze twijfelachtige geestopenende procedure boorden primitieve chirurgen gaten in de schedels van mensen voor doeleinden variërend van het verlichten van migraine tot het verdrijven van kwade geesten zoals een demonenventiel.

Eerder deze winter stuitten Britse onderzoekers bij het opgraven van een massagraf uit de Vikingtijd op de in stukken gesneden resten van een man van 1,98 meter die blijkbaar deze oude hersenoperatie had ondergaan.

De reden voor zijn primitieve hersenonderzoek is onduidelijk, maar onderzoekers speculeerden dat de operatie een poging zou kunnen zijn geweest om de druk te verlichten veroorzaakt door een aandoening van de hypofyse die zijn abnormale groei bevorderde.

Vergelijkbare berichten

