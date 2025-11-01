Tijdens het Festival Circolo heeft acrodanser Tim van den Bos de prestigieuze Lucas de BNG Circusprijs 2025 in ontvangst genomen. De prijs, inclusief een bedrag van 7500 euro, werd overhandigd door Margo Mulder, de burgemeester van Bergen op Zoom en tevens bestuurslid van het BNG Cultuurfonds.

Elk jaar wordt de BNG Circusprijs toegekend aan een opvallend talent dat recent is afgestudeerd aan een van de twee HBO-circusopleidingen in Nederland, namelijk Codarts Circus in Rotterdam of Fontys Circus and Performance Art in Tilburg. Deze prijs is een initiatief van het BNG Cultuurfonds in samenwerking met Circuspunt, het platform voor het Nederlandse circus.

Tim van den Bos, die zijn opleiding volgde aan Fontys Circus and Performance Art, wist de jury te overtuigen met zijn voorstelling Kenavo, een cross-over van circus, dans en freerunning, die thema’s als rouw en verlies behandelt. De jury verklaarde:

Acrodanser Tim van den Bos presenteerde met ‘Kenavo’ een indrukwekkende voorstelling die technische vaardigheid, verhaalvertelling en emotionele diepte op een krachtige manier combineerde. Zijn optreden toonde niet alleen zijn technische bekwaamheid maar ook een volwassen en duidelijke dramaturgische structuur. Het thema van verlies werd op een integere manier overgebracht, zonder naar sentimentaliteit te neigen.

De andere genomineerden waren:

Lily Nolan met With Eyes Closed – Codarts Circus

Met haar acrobatische handstanden in ‘With Eyes Closed’ wist Lily Nolan direct de aandacht van de jury te grijpen. Haar optreden was poëtisch en persoonlijk, met een sterke artistieke handtekening. De combinatie van haar unieke bewegingsstijl, precieze muzikaliteit en zorgvuldig opgebouwde scenografie creëerden een dromerige maar gelaagde atmosfeer.

Tom Laurent met Make the Unseen Visible – Codarts Circus

Handstand artiest Tom Laurent maakte indruk met ‘Make the Unseen Visible’, een act die uitblonk in visuele vertelkunst en cinematografische scenografie. Zijn meesterschap in handstandtechnieken werd op een creatieve wijze ingebed in het visuele totaalplaatje, waarbij licht en schaduw dienden als dynamische dramaturgische elementen. Tom toont aan dat hij denkt in beelden, lagen en betekenissen.

Tatjana Sommer met ZAP – Codarts Circus