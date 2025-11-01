Marco Borsato’s Advocaten Slaan Terug: ‘Opmerkelijke Eis’ in Rechtszaak!

Na een intensieve dag in de rechtszaal hebben de advocaten van Marco Borsato, Carry en Geert-Jan Knoops, gereageerd op de strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM eist dat de zanger vijf maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgt vanwege beschuldigingen van ontucht.

“Voor Marco was het een emotioneel zware dag. Hij heeft tijd nodig om dit te verwerken,” vertelde advocaat Carry Knoops na de zitting aan Shownieuws. “We zijn ons aan het voorbereiden op de afronding op donderdag. Hij is erg aangeslagen door de gebeurtenissen van vandaag. Hij heeft de rechters naar beste weten geïnformeerd en op alle vragen gereageerd. Zijn medewerking was volledig en hij was transparant.”

Carry legde uit dat hun verdediging op donderdag uitgebreid aan bod zal komen. “Donderdag zullen we duidelijk maken hoe wij de zaken zien en zullen we op basis van de feiten in het dossier aantonen dat de situatie anders is dan wat de Officier van Justitie heeft beweerd.”

Geert-Jan Knoops, die samen met Carry de verdediging van Marco voert, noemde de eis opmerkelijk streng. “Het is bijzonder dat de aanklager geen gevangenisstraf wilde, maar het OM toch vijf maanden eist. Dit is een zware klap voor de heer Borsato.”

Plaatsen van vermeend misbruik

De zanger wordt beschuldigd van ontucht met een minderjarige. Het vermeende slachtoffer stelt dat het misbruik herhaaldelijk en op verschillende plaatsen plaatsvond…

“Het werd gaandeweg normaal dat hij mij betastte, meestal over mijn kleding heen, aan mijn borsten en billen, en soms ook mijn benen, hoewel niet standaard mijn kruis, maar zeker meer dan vijf keer,” verklaarde het vermeende slachtoffer. Ze was zelf niet in de rechtszaal aanwezig.

Waar zou dit volgens haar allemaal hebben plaatsgevonden? “Thuis, in Almere. Bij hem thuis. In de kleedkamer van The Voice, in de auto, en in een tourbusje.” Het zou later ook nog op een ander adres in Almere zijn gebeurd nadat ze verhuisd waren.

Volgens het vermeende slachtoffer liet Marco haar hem betasten in een tourbusje. Ze verklaarde: “Ik pakte zijn hand zodat we hand in hand zaten, in de hoop dat het zou stoppen. Hij heeft me nooit gedwongen om verder te gaan, maar ik voelde wel dat hij opgewonden was. Hij droeg altijd een broek.”

Van deze feiten wordt Marco Borsato verdacht

Aan het begin van de zogenaamde ‘showbizzrechtszaak van de eeuw’ wordt duidelijk van welke strafbare feiten de zanger precies wordt beschuldigd. Het gaat onder andere om het betasten van de borsten, billen en vagina van het destijds minderjarige vermeende slachtoffer. Ook het ‘laten betasten en aanraken van zijn geslachtsdeel’ wordt genoemd.

Daarnaast blijkt het te gaan om een of meer ontuchtige handelingen in de periode van september 2014 tot en met 15 januari 2015.

Hele dag live

Na lang wachten is de rechtszaak tegen Marco Borsato en het vermeende slachtoffer eindelijk begonnen. De zanger wordt beschuldigd van ontucht met een minderjarige. Shownieuws-verslaggever Janine Schuinder doet verslag van de zaak.

Het vermeende slachtoffer zou door de zanger zijn betast. In december 2021 werd hiervan aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie besloot in september 2023 tot vervolging over te gaan. Daarna konden de partijen nog onderzoekswensen indienen bij de rechter-commissaris, wat mede de reden is dat de rechtszaak enige tijd op zich liet wachten.