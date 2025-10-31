Amazon versus Bol: Wie domineert de markt? ‘Ongekende investeringen!’

Amazon heeft aangekondigd dat het de komende jaren 1,4 miljard euro zal investeren om zijn positie in Nederland te versterken. Maar is dit enorme bedrag genoeg om concurrenten zoals Bol.com en Coolblue te overtreffen?

Lange tijd zweefde de dreiging boven de Nederlandse e-commerce markt dat Amazon met een eigen .nl website de concurrentie zou gaan aangaan met gevestigde namen zoals Bol.com en Coolblue.

In 2020 werd deze stap werkelijkheid. Amazon zou volgens een voorspelling van Rabobank binnen tien jaar een omzet van 10 miljard euro kunnen realiseren in Nederland.

Maar vijf jaar na deze voorspelling heeft Amazon deze verwachtingen nog niet waargemaakt. Hoewel Amazon een bekende verschijning is geworden met zijn bezorgbusjes en als verkoopplatform dient voor zo’n 4.500 MKB-bedrijven, wordt de omzet van de Amerikaanse gigant geschat op ongeveer 1 miljard euro.

Desondanks blijft Bol.com, een dochteronderneming van Ahold, met een omzet van 3,1 miljard euro in 2024 de grootste online retailer in Nederland en België, met meer dan 50.000 verkooppartners. Nederland blijft een van de weinige markten waar Amazon nog niet domineert.

Stevige concurrentie in Nederland

Amazon is van plan om tot en met 2027 meer dan 1,4 miljard euro te investeren in Nederland om de ervaring voor zowel klanten als verkopers te verbeteren, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Deze investeringen zullen voornamelijk naar technologie en logistiek gaan, zoals meer ophaalpunten en extra bezorgbusjes, om de bezorgsnelheid en het gemak te verhogen.

Amazon belooft ook dat hun verkooppartners toegang zullen krijgen tot software met AI-mogelijkheden via AWS. Volgens Eva Faict, countrymanager voor België en Nederland, zal AI ondernemers helpen met het selecteren van geschikt beeldmateriaal, het opstellen van teksten en vertalingen naar andere talen.

Faict legde aan RetailTrends uit dat de Nederlandse markt lastig te veroveren is omdat Nederlandse consumenten hoge verwachtingen hebben van online winkelen, wat betreft betrouwbaarheid en snelheid van levering, en de keuze tussen bezorging of afhalen.

Verbetering van service en aanbod

Stef van Boekel van Operator One, die zowel kleine als grote bedrijven heeft geholpen via Amazon te verkopen, meent dat het met deze investeringen bijna onvermijdelijk is dat Amazon Bol zal inhalen. Hij benadrukt dat 1,4 miljard euro een enorm bedrag is dat de concurrenten in Nederland niet kunnen evenaren.

Volgens Van Boekel is er echter nog veel werk aan de winkel. Amazon moet sneller leveren, het retourproces vereenvoudigen, de productpresentatie verbeteren en zorgen voor een uitstekende klantenservice om aan de Nederlandse verwachtingen te voldoen.

Maar het offensief richt zich niet alleen op consumenten, Amazon wil ook aantrekkelijker worden voor ondernemers. Van Boekel stelt dat een betere koopervaring, door samenwerking met meer en grotere verkopers, essentieel is voor succes.

Geen gemakkelijke partner voor verkopers

Hoewel de samenwerking met Amazon voor verkopers niet altijd even aangenaam is vanwege de strenge eisen en hoge tarieven, biedt Amazon wel voordelen zoals een groot internationaal bereik. Faict merkte op dat Nederlandse MKB-bedrijven in 2024 voor 1,1 miljard euro aan exportverkopen realiseerden via Amazon.

Van Boekel gelooft dat Amazon de afgelopen jaren de Nederlandse markt beter heeft leren begrijpen en nu klaar is om de strategie aan te scherpen om zo de gewenste groei te realiseren.