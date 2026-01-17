Ontdekt: 1.400 jaar oud goudschat overleeft in oud christelijk klooster!

Oude Goudschatten Ontdekt in Voormalig Christelijk Klooster

Israëlische archeologen hebben onlangs oude gouden voorwerpen opgegraven bij een voormalig christelijk klooster in de Judea-woestijn.

De vondst werd deze maand aangekondigd door de Israëlische Coördinator van Overheidsactiviteiten in de Gebieden (COGAT). De schatten werden ontdekt op de archeologische site van Hyrcania in het noorden van de Judea-woestijn, ongeveer zestien kilometer ten oosten van Jeruzalem in de Westelijke Jordaanoever.

De schat bestond uit twee gouden munten en een delicate gouden ring. Ondanks dat de locatie in het verleden kwetsbaar was voor plunderingen van antiquiteiten, hebben deze artefacten het toch 1.400 jaar overleefd.

De site werd oorspronkelijk gesticht in de late Hellenistische periode, tussen de tweede en eerste eeuw voor Christus, toen het diende als een fort.

De gouden munten waren solidi en toonden de beeltenis van Heraclius, die van 610 tot 641 na Christus over het Byzantijnse Rijk regeerde.

Volgens COGAT getuigen de vondsten van “christelijke activiteit in de regio tijdens de Byzantijnse periode.”

“In de Byzantijnse periode, met de ontwikkeling van het monnikenwezen in de Judea-woestijn, werd er een christelijk klooster opgericht op de locatie, toegeschreven aan de activiteiten van Sint Sabbas, een van de grondleggers van het woestijnmonnikendom, dat honderden jaren functioneerde,” aldus het persbericht van het agentschap.

“Deze ontdekkingen versterken het begrip dat Hyrcania onderdeel was van het monastieke en religieuze landschap actief in de Judea-woestijn tijdens de Byzantijnse periode,” voegde het persbericht toe.

In een verklaring zei archeoloog Binyamin Har-Even dat de artefacten “een belangrijk hoofdstuk uit de Byzantijnse periode en de vroege christelijke traditie in de regio weerspiegelen.”

“Als een Israëlische instantie die actief is in het gebied en belast is met het beschermen van zijn historische erfgoed, ziet de Archeologische Eenheid van het Burgerlijk Bestuur het als zeer belangrijk om locaties uit alle perioden en gemeenschappen die hier door de generaties heen actief zijn geweest te behouden en te onderzoeken,” zei Har-Even.

“Ons werk is bedoeld om het verleden te beschermen, het te bestuderen en toegankelijk te maken voor iedereen.”

De ontdekking is niet de enige vondst in de Judea-woestijn die dit jaar internationale aandacht kreeg.

Eerder in 2025 stuitten archeologen op een “mysterieuze piramidevormige structuur” die 2.200 jaar teruggaat in de woestijn.

De structuur is gemaakt van met de hand gehouwen stenen, waarbij elke steen honderden kilo’s weegt.

