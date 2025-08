Adembenemend: Nieuwe, ongekende blik op ons buurgalaxie Andromeda!

Een Nieuwe Kijk op het Andromedastelsel

Een recent samengesteld beeld van het Andromedastelsel biedt een ongekende blik op onze dichtstbijzijnde spiraalvormige galactische buur.

Dit beeld, dat tot stand is gekomen door de samenwerking van NASA en internationale ruimtepartners, combineert gegevens van meer dan een dozijn telescopen en observatoria op de grond.

Andromeda, ook bekend als Messier 31, bevindt zich op ongeveer 2,5 miljoen lichtjaar van de aarde. Deze galaxie heeft al meer dan een eeuw de aandacht van de astronomische gemeenschap, met vroege waarnemingen die teruggaan tot minstens 1923 door astronoom Edwin Hubble.

Belangrijke aandachtspunten in voortdurende studies zijn de evolutie en structuur van het Andromedastelsel, die veel overeenkomsten vertonen met onze eigen Melkweg.

De nieuwe beelden combineren data van röntgenstraling, vastgelegd door NASA’s Chandra telescoop, het XMM-Newton ruimtevaartuig van het Europese Ruimteagentschap en verschillende andere missies, om een uniek zicht te geven op de kenmerken van de galaxie.

“Elk type licht onthult nieuwe informatie over deze galactische verwant van de Melkweg. Bijvoorbeeld, Chandra’s röntgenstralen tonen de hoogenergetische straling rond het supermassieve zwarte gat in het centrum van M31 en ook vele andere kleinere compacte en dichte objecten die verspreid liggen door de galaxie,” aldus NASA.

In tegenstelling tot de Melkweg, die moeilijk te observeren is van binnenuit vanwege stof, gas en de positie van de aarde erin, kan Andromeda vanuit een grote afstand worden bestudeerd, wat astronomen een completer en onbelemmerd zicht biedt.

Hoewel de inzichten die dit beeld onthult talrijk zijn, blijven er nog vele mysteries bestaan over de spiraalgalaxie, waaronder de samenstelling van onzichtbare donkere materie, hoe het interageert met andere kosmische structuren en hoeveel sterren en planeten het werkelijk bevat.

Er wordt aangenomen dat Andromeda honderden miljarden sterren bevat, wat wetenschappers doet speculeren dat het ook biljoenen planeten zou kunnen huisvesten.

Zelfs met een arsenaal aan geavanceerde ruimtetechnologie die vandaag beschikbaar is, is geen enkele telescoop krachtig genoeg om de immense afstand te overbruggen en een enkele planeet, of zelfs maar een ster, gedetailleerd binnen Andromeda te identificeren.

NASA heeft aangekondigd dat haar aanstaande Nancy Grace Roman Space Telescope, genoemd naar de eerste hoofdastronoom van het agentschap, een van de missies zal zijn die zal helpen om verder licht te werpen op galaxies zoals M31. Deze hoogtechnologische observatorium wordt verwacht te lanceren in 2027 en zal een gezichtsveld hebben dat 100 keer groter is dan dat van de Hubble Space Telescope.

