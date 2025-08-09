Archeologen Ontdekken Fundament van 18e-eeuwse School voor Zwarte Kinderen Nabij Beroemde Universiteit

WILLIAMSBURG, Va. — In Virginia hebben archeologen de fundering van een gebouw uit de 18e eeuw opgegraven die ooit de oudste nog bestaande school voor zwarte kinderen ondersteunde, zo maakte William & Mary woensdag bekend.

De universiteit in Williamsburg meldde dat de fundering bijna volledig intact is.

Archeologen hebben ook een kelder blootgelegd die bedekt is met eeuwenoude voorwerpen, waaronder fragmenten van leisteenpotloden en sieraden.

Het schoolgebouw werd later gebruikt als slaapzaal, waar enkele van de eerste generaties vrouwen die in de VS naar de universiteit gingen, gehuisvest waren.

“De wortels van onze stad en universiteit zijn hier verstrengeld,” zei Katherine A. Rowe, de president van William & Mary. “Elke laag geschiedenis die het onthult biedt ons nieuwe inzichten in onze vroege republiek, van de Williamsburg Bray School door de generaties heen tot aan het begin van de 20e eeuw.”

De Williamsburg Bray School onderwees honderden voornamelijk tot slaaf gemaakte studenten in de jaren 1760.

De school rechtvaardigde slavernij binnen een religieus kader.

Toch gaf het feit dat ze konden lezen en schrijven hen meer zelfstandigheid, waarbij de studenten hun kennis deelden met familieleden.

Vervolgens werd het schoolgebouw een privéwoning voordat het werd opgenomen in de groeiende campus van William & Mary.

Het gebouw werd uitgebreid voor verschillende doeleinden, waaronder studentenhuisvesting, en later verplaatst van zijn oorspronkelijke locatie.

Historici identificeerden de structuur in 2020 via een wetenschappelijke methode die boomringen in hout onderzoekt. Het werd vervolgens verplaatst naar de Colonial Williamsburg Foundation, een levend geschiedenismuseum dat delen van de oorspronkelijke stad omvat.

Het museum heeft de school gerestaureerd en werkt aan het identificeren van de nakomelingen van de studenten.

Ondertussen hebben archeologen van Colonial Williamsburg onlangs de fundering en kelder ontdekt tijdens een groot project van William & Mary om een universiteitsgebouw, Gates Hall, te renoveren. De archeologen van de school zijn ook betrokken.

Tom Higgins van het Center for Archaeological Research van William & Mary zei dat de kelder niet met bakstenen is bekleed en “waarschijnlijk kort na het leggen van de funderingen is gegraven.”

Onderzoekers hebben handgemaakte keramiek gevonden die vaak geassocieerd wordt met plaatsen van slavernij en inheemse gemeenschappen, aldus de universiteit.

Er zijn ook voorwerpen die recent lijken te zijn, zoals een glasscherf met een afbeelding van Minerva, de Romeinse godin van wijsheid, rechtvaardigheid, oorlog en kunsten.

Van 1924 tot 1930 werd het gebouw gebruikt door methodistische vrouwen die William & Mary bezochten.

“We weten dat de meisjes in Brown Hall hun slaapzalen inrichtten,” zei Michele Brumfield, senior onderzoeker bij het archeologisch centrum van de universiteit. “Misschien brachten ze dingen mee zoals dit.”