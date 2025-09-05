AI-avatars veroveren de markt: Van livestream tot geldstroom, menselijke verkopers verslagen!

Virtuele AI-verkopers overtreffen hun menselijke tegenhangers aanzienlijk in online verkoop. Het printerbedrijf Brother ziet in China een omzetstijging van 30 procent en realiseert een kostenbesparing van 80 procent op livestreaming. ‘Elke morgen controleren we hoeveel onze AI-presentator heeft verkocht terwijl we sliepen.’

Productpromoters en influencers moeten op hun hoede zijn. In China domineren AI-gestuurde verkopers de markt, en wel met grote voorsprong. Brother, de fabrikant van printers, heeft een omzetstijging van 30 procent behaald door het gebruik van AI-avatars in plaats van menselijke verkopers.

Deze AI-verkopers worden momenteel alleen gebruikt op online winkelplatforms, maar Chinese winkeliers verschuiven steeds meer richting marketing op eigen streamingplatforms met AI-presentatoren om kosten te drukken.

In China hebben livestreams, vooral sinds de pandemie, een enorme vlucht genomen. Ze zijn nu het voornaamste verkoopkanaal geworden. Miljoenen mensen organiseren livestreamshows waarbij producten variërend van lippenstift tot luxe villa’s worden verkocht. Meer dan een derde van de totale e-commerce omzet wordt via deze livestreams gegenereerd.

AI-verkoper in de daluren

Virtuele verkopers zijn de laatste jaren opgekomen. Zo heeft Brother de AI-verkopers ingeschakeld tijdens de daluren, met het idee om non-stop aanwezig te zijn op de livestreams.

Van de eerste ‘virtuele verkoper’, gebaseerd op een echte verkoper voor Brother in China, waren de verwachtingen laag. Het draaide in eerste instantie om merkbekendheid.

Echter, deze ‘virtuele persoon’ wist binnen twee uur online voor $2.500 aan printers te verkopen. Een andere verrassing was dat 30 procent van de verkoop plaatsvond tijdens de late avonduren, een periode die normaliter minder aandacht krijgt in traditionele, door mensen beheerde streams. Bovendien waren veel van deze kopers nieuwe klanten.

Kostenbesparing

Brother heeft besloten om de virtuele verkopers nu 24 uur per dag in te zetten in hun vier online flagshipstores. Naast een omzetstijging van 30 procent, heeft Brother 80 procent bespaard op operationele kosten met de AI-presentatoren.

Traditionele livestreaming vereist gewoonlijk een team van drie tot vier mensen, waaronder de presentator, een technisch operator en ander ondersteunend personeel. AI-livestreams daarentegen functioneren de klok rond met minimale menselijke inspanning en zonder toezicht.

‘Eén digitale persoon kan de presentatie verzorgen, vragen van kijkers beantwoorden en in real-time van product wisselen, wat de operationele kosten aanzienlijk verlaagt.’ Hoewel menselijke presentatoren authentieker zijn en een emotionele connectie kunnen opbouwen die AI niet kan evenaren, zijn de economische voordelen van onafgebroken, geautomatiseerd verkopen erg aantrekkelijk.

Baidu’s stunt

De huidige AI-presentatoren zijn bijna niet te onderscheiden van echte mensen, volgens Brother, waardoor ze ‘geloofwaardige en kosteneffectieve alternatieven zijn geworden die zorgen voor een aantoonbare groei in omzet’. Bij Brother is het routine geworden om elke ochtend te checken ‘hoeveel onze AI-presentator heeft verkocht terwijl wij sliepen’.

Het Chinese techbedrijf Baidu organiseerde afgelopen zomer een stunt met een populaire livestreamer die tientallen miljoenen kijkers trekt. Luo Yonghao en zijn medepresentator Xiao Mu gebruikten beide digitale versies van zichzelf om live te communiceren met de kijkers en zoveel mogelijk te verkopen.

De AI-versies hielden het meer dan zes uur vol op een zondag op Baidu’s e-commerce livestreaming platform Youxuan. De sessie leverde 7,65 miljoen dollar op. ‘Het digitale menselijke effect heeft me bang gemaakt’, vertelde Yonghao achteraf aan zijn miljoenen volgers op sociale media.

Binnen een maand geregeld

Het succesrecept van deze AI-avatars? Ze combineren verschillende technologieën: natuurlijke taalverwerking voor interactie met kijkers, computer vision voor het demonstreren van producten en speciale algoritmes voor aanbevelingen. Al deze technologieën zijn verbeterd, toegankelijker en goedkoper geworden.

Het in Shanghai gevestigde marketingbedrijf PLTFRM, heeft onder andere de AI-host voor Brother ontwikkeld. Deze avatars zijn gebaseerd op AI-videomodellen van Baidu en de taalmodellen van DeepSeek. Het bedrijf stelt dat het binnen een maand een dergelijke livestream met AI-hosts volledig kan opzetten.

PLTFRM heeft zo’n dertigtal AI-hosts aan het werk in livestreams op verschillende e-commercewebsites, waaronder Alibaba’s Taobao en Pinduoduo, een zusterbedrijf van het bij ons bekendere Temu.

Mensen raken uitgeput

Alexandre Ouairy, medeoprichter van PLTFRM, merkt op dat virtuele verkopers consequent beter presteren dan mensen. ‘De verkoop is in de eerste paar minuten of het eerste uur met een echt persoon beter, maar daarna neemt de verkoop af omdat die persoon moe wordt’, vertelt hij aan Wired.

Het is zeer vermoeiend om een echte livestream te doen, legt hij uit. Er moet interactie zijn met het publiek en het product, terwijl de pitch doorgaat en voorbereidingen getroffen moeten worden voor de volgende. Een mens houdt dat maximaal drie tot vier uur vol.

‘Er komt veel concentratie bij kijken en daarom hebben wij mensen onze beperkingen. De presentator wordt minder vrolijk, minder innemend, enzovoort. De virtuele persoon behoudt standaard dezelfde houding.’ Deze is vriendelijk én efficiënt.

Afwisselend gebruik

AI-livestreaming werkt het beste als de principes van traditionele retail worden gevolgd: de juiste host, het juiste product en de juiste plaats. Er zijn al AI-avatars te koop voor een paar honderd dollar in China, maar de echte impact hangt af van hoe professioneel deze worden ingezet.

Dit betekent aangepaste avatars, optimale verkoopscripts, realistische virtuele studio’s en zorgvuldig geplande tijdslots. De meeste klanten van PLTFRM wisselen daarom nog steeds af: echte mensen tijdens piekuren en AI-hosts tijdens de daluren.

Hoewel Brother oorspronkelijk Japans is, tonen ook Amerikaanse en Europese bedrijven volgens PLTFRM steeds meer interesse. Daarom heeft het bedrijf de technologie al getest op platforms zoals Facebook, TikTok en YouTube.

Engelssprekende AI-avatars zijn ook beschikbaar, maar ze zijn nog niet ingezet. Deze virtuele hosts zijn namelijk getraind op Chinese AI-modellen. Wanneer ze andere talen spreken, klinken ze nog enigszins robotachtig. Maar ook dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren.