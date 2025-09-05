Toerist choqueert toeschouwers met respectloos gedrag op Griekse oudheidssite: Grens overschreden

Noem hem Jerk-ules

Een toerist is als “respectloos” bestempeld nadat hij een oud stuk marmer optilde voor een foto in Naxos, Griekenland, zoals te zien is in een verontrustend bericht op Facebook.

“Ze zijn te ver gegaan,” schreef Kiriakos Jr. Boulamatsis, een inwoner van Naxos die de foto nam, in het bijschrift van de post. “Word wakker voordat het te laat is.”

De niet geïdentificeerde schender tilt de marmeren plaat omhoog terwijl een vrouw zijn foto neemt.

De heiligschennis vond naar verluidt plaats bij de iconische Portara, een 20 voet hoge marmeren deuropening op het eilandje Palatia.

Het is het laatste overblijfsel van een tempel voor Apollo, die tussen de zesde en zevende eeuw v.Chr. werd gebouwd voordat het project werd verlaten vanwege politieke onrust, volgens de Greek Reporter.

In de schokkende foto is te zien hoe de shirtloze dwaas een enorme steen optilt, die blijkbaar van het terrein rond het culturele monument is genomen, terwijl een vrouw foto’s van hem maakt.

De foto van de indringer veroorzaakte een terugslag op Facebook met een criticus die de ontheiliging “op alle manieren respectloos!” noemde.

De Portara is het laatste overblijvende deel van een tempel voor Apollo die in de zesde eeuw v.Chr. werd gestart maar nooit voltooid.

Een ander schreef: “Het lijkt alsof mensen jaar na jaar dommer worden.”

“Naxos wordt steeds meer een Disneyland en de bezoekers hebben misschien geld, maar geen respect en fatsoen,” zei een derde.

De uploader van de foto, Boulamatsis, voelde dat de brutale daad het gebrek aan adequate beschermingsmaatregelen op de locatie, die gratis te bezoeken is maar geen formele beveiliging of ticketing heeft, benadrukte.

Hij riep de autoriteiten van Naxos op om onmiddellijk beveiligingspersoneel in te zetten samen met andere beveiligingsmaatregelen.

“Wacht niet tot het seizoen voorbij is,” verklaarde hij. “Doe het voordat de maand verandert!”

Boulamatsis beweerde ook dat als dit in een ander land was gebeurd, de overtreder “beboet en gedeporteerd” zou zijn geweest.

Volgens burgemeester Dimitris Lianos van Naxos heeft het ministerie van Cultuur kennis genomen van het incident en heeft sindsdien een bewaker bij de poort geplaatst – hoewel het nog onduidelijk is hoe lang ze daar zullen blijven.

“Wat de gemeente en de inwoners van het eiland willen, en we hebben het ingediend bij het ministerie van Cultuur, is dat deze specifieke archeologische locatie ter plaatse wordt gerestaureerd en gepromoot,” vertelde Lianos aan lokale media, volgens de Daily Mail. “Dat wil zeggen, dat het op een georganiseerde manier wordt onderhouden en geëxploiteerd, met een ticket en beveiliging, om zo de bescherming te garanderen en inkomsten te genereren die aan Cultuur zullen worden toegeschreven.”

In een soortgelijke ernstige ontheiliging eerder deze zomer, stak een onhandige toerist per ongeluk zijn hand door een onschatbaar 300 jaar oud schilderij tijdens het poseren voor een foto.

