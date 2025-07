Ontdekt: Mysterieuze bacterie met ‘unieke vaardigheden’ aan boord van Chinese ruimtestation

Terug naar de toekomst

Chinese wetenschappers hebben een nieuwe bacteriestam ontdekt met “unieke vaardigheden” die het mogelijk maakten om te gedijen op het Tiangong-ruimtestation, zo blijkt uit een rapport.

De recent benoemde Niallia tiangongensis werd geïsoleerd door taikonauten van het hardwareoppervlak op het Chinese ruimtestation, volgens een artikel van het Beijing Institute of Spacecraft System Engineering gepubliceerd in het International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

Deze nieuwe stam is nauw verwant aan de aardse bacterie Niallia circulans, die voorkomt in grond, rioolwater, voedsel en menselijke ontlasting, maar vertoont verschillende mutaties die gunstig kunnen zijn voor het onderzoek naar leven dat zich in de ruimte begeeft, aldus het artikel.

Wetenschappers verklaarden dat de nieuwe stam “een uniek vermogen toont om gelatine te hydrolyseren, wat suggereert dat het gelatine kan gebruiken als substraat in omgevingen met beperkte voedingsstoffen”, aldus het artikel.

Nialla t. toonde verder “structurele en functionele” verschillen in twee belangrijke eiwitten die “biofilmvorming, reactie op oxidatieve stress en herstel van stralingsschade kunnen verbeteren”, beweerden de wetenschappers.

De nieuwe stam is nauw verwant aan een bacterie die wordt gevonden in grond, rioolwater, voedsel en menselijke ontlasting.

Bacteriën in een petrischaal vergelijkbaar met die afgenomen met steriele doekjes op het Chinese Tiangong-ruimtestation.

Al deze unieke formaties, waarschijnlijk mutaties van de aardse bacteriën ontwikkeld in de ruimte, maken Nialla tiangongensis ongelooflijk veerkrachtig en aanpasbaar aan de ruimteomgeving, stelde het artikel.

Taikonauten van het China Space Station Habitation Area Microbiome Program verzamelden de nieuwe stam in 2023 met behulp van een enigszins ambachtelijk protocol — steriele doekjes om het oppervlak van het station af te vegen en de bevroren doekjes terug naar de aarde te sturen, meldde South China Morning Post.

Het programma, genaamd CHAMP, volgt de microbiële dynamiek tijdens langdurige ruimteoperaties, en voert onderzoek uit naar actieve stoffen, genetische bronnen en metabole functies van microben, volgens dat rapport.

De kennis opgedaan uit deze tests zal cruciaal zijn voor langdurige bemande ruimtevluchten, maar zal ook nuttig zijn voor de geneeskunde en landbouw, volgens het rapport.

Een soortgelijke onaangename ontdekking werd vorig jaar gedaan op het Internationale Ruimtestation — toen Amerikaanse astronauten een gemuteerde en medicijnresistente versie van een veelvoorkomende bacterie ontdekten die ook vaak wordt aangetroffen in het menselijke maag-darmkanaal, toonde een studie aan.

