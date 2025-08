Robert Wilson (84) Overleden: Pionier van het Theatervak Heengaan

Amerikaanse theaterlegende Robert Wilson overleden op 83-jarige leeftijd

Op 83-jarige leeftijd is in New York de vooraanstaande Amerikaanse theatermaker Robert Wilson overleden. Hij was kort ziek geweest. Wilson, bekend van zijn baanbrekende opera Einstein on the Beach, samen ontwikkeld met componist Philip Glass, staat te boek als een van de meest invloedrijke avant-garde regisseurs van zijn tijd.

Robert (Bob) Wilson werd geboren in 1941 in Waco, Texas, en begon zijn carrière in de theaterwereld in 1968 door het experimentele theatergezelschap The Byrd Hoffman School of Byrds in New York op te richten. Hier ontwikkelde hij zijn karakteristieke stijl: minimalistische en betoverende voorstellingen die zich kenmerkten door trage bewegingen, uitgebreid gebruik van licht en een uitzonderlijk lange duur. Zijn productie Deafman Glance uit 1970 duurde zeven uur en was geheel zonder tekst, terwijl The Life and Times of Joseph Stalin uit 1973 maar liefst twaalf uur in beslag nam en KA MOUNTain and GUARDenia Terrace uit 1972 gedurende zeven dagen op een berg in Iran werd opgevoerd.

Wilson’s grote doorbraak kwam in 1976 met Einstein on the Beach, gecreëerd in samenwerking met Philip Glass en choreografe Lucinda Childs. Deze bijna vijf uur durende opera, zonder pauze of duidelijk plot, kenmerkte zich door repetitieve muziek en een koor dat nummers en namen van toonladders zong. Het stuk werd een van de meest invloedrijke werken van de 20e eeuw, bekend om zijn mathematische en hypnotiserende aanpak. Kort na de première in Avignon werd het stuk ook in Nederland opgevoerd, waar het in 2013 en 2019 nogmaals werd uitgebracht.

Nederland heeft een significante rol gespeeld in Wilson’s carrière, vooral in de vroege jaren. Vanaf 1971 was zijn werk regelmatig te zien op het Holland Festival en in het Mickery Theater. In gesprek met Theaterkrant Magazine in 2024 herinnerde Wilson zich hoe Ritsaert ten Cate, oprichter van Mickery, hem ondersteunde, zelfs wanneer hij Wilson’s werk niet volledig begreep. Na Einstein on the Beach presenteerde het Holland Festival verschillende van Wilson’s theaterproducties en choreografieën, waaronder La Maladie de la Mort en Hamlet, A Monologue.

Bij de Nederlandse Opera regisseerde Wilson onder andere De Materie van Louis Andriessen en Puccini’s Madama Butterfly, die voor het eerst in 2003 in Amsterdam werd opgevoerd en later meermaals werd hernomen. In 2008 werkte Wilson samen met Theun Mosk en Boukje Schweigman aan de voorstelling Walking op Oerol.

Tot zijn laatste dagen bleef Wilson actief en creatief, zelfs na een beroerte begin 2023. Begin 2024 was hij alweer bezig met een nieuwe regie voor Kunstfest Weimar. In een interview sprak hij over zijn Water Mill Center, een broedplaats voor artistiek talent die hij had opgericht op Long Island. Wilson deelde graag zijn levenservaringen, die hij opdeed door mensen te ontmoeten en te observeren, zoals een dove jongen die hij op straat had ontmoet en die de inspiratie vormde voor zijn eerste toneelstuk.

Wilson’s werk werd veelvuldig bekroond, onder meer met nominaties voor een Pulitzer Prize, twee Premio Ubu-prijzen, de Gouden Leeuw van de Biënnale van Venetië en een Olivier Award. Hij werd geëerd met lidmaatschappen in de American Academy of Arts and Letters en de Duitse Akademie der Künste, en ontving acht eredoctoraten. In Frankrijk werd hij benoemd tot Commandeur des Arts et des Lettres en Officier de la Légion d’Honneur, en in Duitsland ontving hij een Bundesverdienstkreuz.

