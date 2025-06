Onthuld: Onverwachte steun voor Marco Borsato! Wie steunt hem?

Marco Borsato, die in oktober terecht zal staan in een rechtszaak tegen hem (zie video), ontvangt steun vanuit een onverwachte hoek. Een voormalig deelnemer van The Voice biedt hem morele steun…

Sezina Kelsey, die in 2019 tot de finalisten van The Voice Kids behoorde, deelt op Instagram een foto van zichzelf met Marco en herinnert aan haar tijd in het programma waar Marco haar coach was. Ze noemt hem “de beste coach” en voegt een hartje toe aan haar bericht, evenals de woorden: “Eens een teamlid van Borsato, altijd een teamlid van Borsato.”

Tijdens zijn rol als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids zou Marco meerdere kandidaten en medewerkers ongepast hebben aangeraakt, aldus een aflevering van BOOS over The Voice. Zes personen, waarvan drie minderjarig, hadden zich gemeld bij de redactie van het programma van Tim Hofman. Het Openbaar Ministerie heeft later aangekondigd dat het onderzoek naar deze beschuldigingen tegen Marco gestaakt is wegens onvoldoende bewijs.

OM seponeert beschuldigingen tegen Borsato na Voice-incidenten

Niettemin wordt de zanger vervolgd voor ontucht met een minderjarige in een ander zedenonderzoek. Het beweerde slachtoffer zou door Marco zijn betast. In december 2021 werd hiervoor aangifte gedaan. In september 2023 heeft het OM besloten om de zanger te vervolgen.

De rechtbank zal op dinsdag 28 en donderdag 30 oktober de zedenzaak tegen Marco behandelen. De zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw in Utrecht. Vanwege de verwachte grote belangstelling van zowel pers als publiek, zullen er videozalen worden ingericht. Volgens zijn advocaat zal Marco persoonlijk een verklaring afleggen.