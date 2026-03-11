Tijdens de afsluitende feestavond van het Café Theater Festival (CTF) in Utrecht, zijn Merel Nuruwe en Noah Rengart door het publiek bekroond tot favorieten van 2026. Hun opvoering, getiteld Binnen, but barely, werd door de festivalgangers gekozen als het meest indrukwekkende optreden van het evenement.

Merel Nuruwe, afkomstig uit Nederland, en Noah Rengart uit Zweden, zijn beide derdejaarsstudenten aan de ArtEZ Dance Artist opleiding. Hun voorstelling Binnen, but barely, die onlangs plaatsvond in Café Binnen Best te Utrecht, betrekt het publiek bij de onvolmaakte metamorfose van twee beschadigde robotlichamen naar ‘beschaafde’ mensen.

Het festival beschrijft hoe de choreografen in hun stuk een delicate mix van weemoedige emoties, nostalgie en ingetogen humor tot uitdrukking brengen, door te spelen met de grenzen van mogelijkheden en onmogelijkheden. “Merel en Noah hebben een uitvoering gebracht die tot in de puntjes verzorgd was”, aldus Luc de Groen-Schram, artistiek directeur van het Café Theater Festival. “Ze hebben het café op een zeldzaam gezien licht laten schijnen en introduceerden het publiek aan ‘robots’ waar men alleen maar van kan houden.”

De aankondiging signaleert het einde van het festival in Utrecht, waarbij nieuwe talenten op 21 verschillende locaties de stad omtoverden tot één groot podium. Het Café Theater Festival zal zijn reis voortzetten naar Arnhem (19 t/m 21 maart) en Rotterdam (27 & 28 maart), waar het publiek wederom de gelegenheid krijgt om hun favorieten te kiezen.