Noa Vahle onthult: Komt Hélène Hendriks terug op TV?

Noa Vahle is vaak te vinden aan de bar in De Oranjezomer, een talkshow gepresenteerd door Hélène Hendriks. Ze moest haar presentatierol echter tijdelijk overdragen aan Johnny de Mol en Thomas van Groningen vanwege een herstelperiode na een operatie. Ze maakt haar comeback op maandag 4 augustus. Noa heeft al aangegeven dat Hélène helemaal klaar is om terug te keren.

”We hebben regelmatig contact,” vertelt Noa aan Shownieuws (zie de video bovenaan). Ze voegt eraan toe dat het goed gaat met haar. ”Ze kan niet wachten om weer aan de slag te gaan, ze heeft er enorm veel zin in.”

Op woensdag kwam het tijdens de talkshow tot een (zie video hieronder) verhitte discussie tussen Gordon, Bram Moszkowicz en Victor Vlam. Noa deelt dat Hélène al langere tijd uitkijkt naar haar terugkeer. ”Zeker na vanavond,” bevestigt ze, terugblikkend op de uitzending van woensdag.

7:41 Bram Moszkowicz in discussie met Victor Vlam tijdens een clash met Gordon: ‘Hou toch je mond!’

Terugkeer

Hélène kondigde haar terugkeer aan met een foto van zichzelf met een rollator op Instagram, waarop ze grappend vroeg: “Is die rollator er ook in het roze?”

Herstellen

De 44-jarige presentatrice was voor een periode uit de running omdat ze meer tijd nodig had om te herstellen van een operatie. Eind vorige maand deelde ze een update over haar herstel op Instagram. “Ik ben aan het herstellen, net zoals iedereen zou doen na een operatie,” verklaarde ze. In haar bericht bedankte ze ook iedereen die haar “prachtige kaarten, knutselwerken, berichten, bloemen en knuffels” had gestuurd. “Het is zo ontzettend lief, gezellig en soms ook ontroerend om te lezen!”