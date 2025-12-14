Pip Pellens in shock: Reageert op nepnieuws over haar ‘overlijden’!

Pip Pellens heeft haar Instagram-volgers gerust kunnen stellen na onrust veroorzaakt door een vals bericht op Facebook. Dit nepbericht beweerde dat de actrice was overleden.

“In een recent bericht wordt geclaimd dat ik overleden ben,” liet de 32-jarige actrice en moeder via Instagram weten. Volgens het valse bericht zou haar ex-man haar hebben vermoord. “Ik heb veel berichten ontvangen van bezorgde mensen die willen checken of het waar is. Ik kan jullie verzekeren dat dit compleet onwaar is.” De onjuiste informatie waarover ze spreekt, wordt hieronder vermeld.

Pip benadrukte het belang van het verifiëren van de betrouwbaarheid van nieuws en waarschuwde dat men, vooral met de opkomst van kunstmatige intelligentie, niet alles klakkeloos moet geloven. “Bedankt voor jullie bezorgdheid en het melden van dit nepnieuws. We hebben contact opgenomen met Meta/Facebook om te zorgen dat het bericht verwijderd wordt,” sloot ze af.

Pip Pellens heeft via haar Instagram Story gewaarschuwd voor de verspreiding van nepnieuws.

Er circuleren nepberichten over het overlijden van Pip Pellens op Facebook.

Moeder, actrice en podcastmaker

Eerder dit jaar verwelkomde Pip haar tweede kind. Samen met haar man Pim Wessels heeft ze nu een gezin van vier, inclusief baby Minne en hun dochter Lily. “Het meest uitdagende vind ik de momenten waarop de een huilt en de ander gevoed moet worden, vooral tegen het einde van de dag wanneer je zelf ook uitgeput bent. Er zijn dan zoveel prikkels,” deelde ze eens openhartig over het moederschap.

Daarnaast heeft Pip onlangs een podcast gemaakt over abortus en de abortuswetgeving in Nederland. “In deze podcastserie kijk ik niet alleen naar de technische en juridische aspecten, maar deel ik ook mijn persoonlijke ervaringen en gesprekken met Pim,” vertelde ze op Instagram. Ze vond het belangrijk om dit onderwerp aan te snijden “zo vlak voor de verkiezingen”, omdat het een van de belangrijkste thema’s is waarop ze zich wilde concentreren tijdens het stemmen.

Geboortekaartje dochter Pip Pellens

Headerfoto: Instagram

