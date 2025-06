Dit jaar zal Sinterklaas op zaterdag 15 november arriveren op het eiland Texel, zoals gemeld door RTL Boulevard. In het jaar 2024 zal hij voor het eerst op Vianen voet aan wal zetten.

Meer dan veertig jaar geleden bezocht Sinterklaas voor het laatst een Waddeneiland, toen hij in 1984 op Terschelling aankwam.

Over het Sinterklaasjournaal

Het Sinterklaasjournaal zal vanaf maandag 10 november weer te zien zijn op de televisie. Merel Westrik neemt dit jaar de presentatie op zich en zal tevens verslag doen van de intocht. In het verleden heeft Westrik al ervaring opgedaan met het presenteren van Het Sinterklaasjournaal, waar ze Dieuwertje Blok verving. Blok is helaas in maart overleden aan neuskanker.