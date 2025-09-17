Amsterdam: Het Nieuwe Bitcoin-Epicentrum van Europa, Ontdek Waarom!

Na een periode waarin Amerikaanse ondernemingen de cryptomarkt domineerden, is het nu de Amsterdamse beurs die uitgroeit tot het hart van een Europese bitcoin-tegenbeweging. Twee zeer ambitieuze bedrijven maken zich op om Euronext te bestormen, met als doel de institutionele bitcoin-investeerders te bedienen.

Recent hebben twee Nederlandse bitcoin-ondernemingen hun plannen aangekondigd om genoteerd te worden aan Euronext Amsterdam. Hoewel hun aanpak voor de beursgang sterk verschilt, lijken hun bedrijfsmodellen en doelgroepen sprekend op elkaar.

Treasury begint met 126 miljoen euro

Deze week was er een opzienbarende aankondiging van het bedrijf Treasury, opgericht door Khing Oei, een Amsterdammer met een indrukwekkende staat van dienst in de Angelsaksische wereld van zakenbanken, hedgefondsen en recentelijk de cryptosector.

Hoewel dit bedrijf slechts enkele weken oud is, heeft het al een startkapitaal van 126 miljoen euro, bijeengebracht door enkele zwaargewichten uit de cryptowereld, waaronder de beroemde Winklevoss-tweeling.

Tyler en Cameron Winklevoss, bekend van hun juridische strijd tegen Mark Zuckerberg over het idee van Facebook, hebben succes geboekt met hun cryptobedrijf Gemini. Volgens Bloomberg bedraagt hun gezamenlijk vermogen ongeveer 15 miljard dollar.

Bitcoin treasury

Zoals de naam al doet vermoeden, is Treasury een bitcoin-treasurybedrijf. Het businessmodel lijkt op dat van het Amerikaanse Microstrategy. Het concept is eenvoudig: kapitaal ophalen door aandelen te verkopen en dat kapitaal gebruiken om bitcoin te kopen. Op deze manier kunnen beleggers profiteren van de prijsfluctuaties van bitcoin zonder zelf de cryptocurrency te bezitten. Treasury heeft aangekondigd dat het van zijn eerste miljoenen al duizend bitcoins heeft gekocht.

Om een beursnotering te realiseren, gebruikt Oei een zogenaamde ‘reverse listing’, waarbij hij het kleine beursgenoteerde investeringsbedrijf MKB Nedsense overneemt. Dit bedrijf heeft slechts een klein vermogen, maar biedt Treasury een vlotte en snelle route naar de beurs.

Keuze voor Amsterdam

Oei heeft grote plannen. Hoewel de VS en Azië al veel bitcoin-treasurybedrijven kennen, streeft hij ernaar van Treasury het grootste bitcoinbedrijf in Europa te maken. Hij heeft ook Bitcoin Amsterdam overgenomen, een van de grootste bitcoinconferenties in Europa.

Na een twintigjarige carrière in Londen bij onder meer Goldman Sachs en met zijn eigen bedrijven, waarom kiest hij voor Amsterdam?

‘Nederland is de bakermat van het concept van de naamloze vennootschap en de aandelenmarkt, twee van de grootste financiële innovaties ter wereld. Treasury zet deze traditie voort door bitcoin naar beleggers in Nederland en Europa te brengen’, zeggen de Winklevoss-broers in het persbericht van Treasury.

De Winklevoss-tweeling zal ook zitting nemen in het bestuur van Treasury – oprichter Oei maakt al deel uit van het bestuur van Gemini.

En terecht: Amsterdam versterkt zijn reputatie als financieel centrum waar goed gehandeld kan worden in crypto.

Ervaren crypto-speler Amdax

Kort na de aankondiging van Oei maakte Lucas Wensing zijn plannen voor een beursgang bekend met Amdax, de cryptodienstverlener die hij sinds 2019 leidt. Binnen de Nederlandse cryptosector wordt Amdax beschouwd als een van de pioniers – een ‘ervaren speler’ in een zeer jonge sector.

Amdax was het eerste Nederlandse cryptobedrijf geregistreerd door de Nederlandsche Bank. Het bedrijf ondersteunt niet alleen de handel in crypto (kopen, verkopen en opslaan), maar biedt ook vermogensbeheer voor klanten die willen investeren maar niet weten hoe. Sinds kort heeft het ook een Markets in Crypto-Assets Regulation-vergunning (MiCA), waarmee het in heel Europa mag opereren.

AMBTS streeft naar 1 procent van alle bitcoin

Voor de beursgang heeft Amdax een dochteronderneming opgericht, AMBTS, dat ook zal fungeren als bitcoin-treasurybedrijf. Het heeft onlangs 20 miljoen euro opgehaald in een financieringsronde die uiteindelijk 30 miljoen moet opleveren.

De ambities van AMBTS zijn zelfs nog groter dan die van Treasury. Het streeft ernaar uiteindelijk één procent van alle bestaande bitcoin in handen te krijgen – momenteel zou dat bijna 21 miljard euro vereisen.

AMBTS richt zich ook op de gevestigde orde. Partijen zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders hebben vaak strikte mandaten die directe investeringen in crypto verbieden. Een aandeel in een gereguleerd, beursgenoteerd bedrijf kopen is echter wel toegestaan. De notering aan Euronext Amsterdam zou deze partijen de mogelijkheid bieden om toch blootstelling aan de prestaties van bitcoin te krijgen.

VS gaf bitcoin een duwtje

Waarom maken plotseling twee vergelijkbare bitcoinbedrijven een stormloop naar de beurs? De cryptomarkt is nog steeds allesbehalve saai (denk aan de schandalen rond Binance en FTX), maar heeft de afgelopen jaren een zekere mate van professionalisering ondergaan.

Waar je enkele jaren geleden nog moeilijk een bankrekening kon krijgen als je bedrijf iets met crypto te maken had, zijn diezelfde banken nu geïnteresseerd in vooral bitcoin en hebben toezichthouders regelgeving ingevoerd om onethische praktijken te beperken.

Volgens oprichter Wensing van Amdax zijn institutionele partijen, bedrijven en overheden inmiddels in het bezit van meer dan 10 procent van het totale bitcoinaanbod, stelt hij in een persbericht. De voormalige Amerikaanse president Trump, bekend als een fan van cryptovaluta, heeft ook bijgedragen aan de acceptatie van bitcoin in de VS door de introductie van bitcoin-ETF’s voor institutionele beleggers.

Gevestigde orde omarmt crypto

Maar de gevestigde orde heeft bitcoin nu echt omarmd en wil rechtstreeks, en tegen de laagste kosten, investeren in bitcoin. In tijden van aanhoudende inflatie en geopolitieke onrust groeit hun interesse in bitcoin, mede doordat de koers zich onafhankelijk beweegt van die van aandelen en obligaties.

De Europese cryptoregels effenen intussen de weg naar crypto als beleggingscategorie. Terwijl de VS nog steeds een lappendeken van federale en staatsregels kent, heeft Europa één beleid. De beursregels in Amsterdam voegen daar nog extra vertrouwen aan toe voor de twee beursdebutanten.

‘De recente stappen van door Winklevoss gesteunde bedrijven en AMBTS laten zien hoe Europa, met name Amsterdam, opkomt als een belangrijk centrum voor de institutionele acceptatie van bitcoin’, aldus een analist op AIinvest.